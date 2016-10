USB 3.0-Sticks: Schnelle Modelle vom Großhändler MemoTrek

USB-Großhändler bringt neue Modelle schneller USB-3.0-Speichersticks mit bedrucktem Firmenlogo als Werbeartikel für Messeauftritte und Events heraus.

Neue USB-3.0-Modelle von MemoTrek als Werbeträger.

(firmenpresse) - Bad Schussenried (14.10.2016) - Das USB-Großhandelsunternehmen MemoTrek Technologies Vertrieb e. K., seit vielen Jahren Fachmann für bedruckte Computermäuse und Speichersticks mit Logobedruckung, hat in seinem Web-Shop unter http://www.usb-sticks-werbemittel.com/usb3-top-speed neue Modelle mit der schnellen USB-3.0-Schnittstelle veröffentlicht, die als bedruckte Werbeträger für Firmen und Organisationen besonders auf Messen und Firmenveranstaltungen geeignet sind.

Seitdem USB-3.0-Buchsen in immer mehr Endgeräten wie Computern, Laptops, Notebooks oder PC-Tablets zu finden sind, werden schnelle USB-3.0-Speichersticks mit Firmenlogo als Streuartikel auch für Geschäftsleute interessant. Durch niedrigere NAND-Speicherpreise kommen nun auch Speichersticks mit USB-3.0-Schnittstelle in einen Preisbereich, der sie als preisgünstiger Streuartikel für werbetreibende Unternehmen geeignet macht.

Die schnellen USB-3.0-NAND-Speicherchips werden nun von MemoTrek Technologies Vertrieb in zwei Modellen angeboten: zum einen als Twister-Modell mit drehbarem Bügel mit der Produktbezeichnung Clip 'n Easy 3.0, zum anderen als Kunststoffstick, dessen Gehäusefarbe an das Corporate Design des Unternehmens eingefärbt werden kann, mit der Produktbezeichnung Noble Flash 3.0. Je nach Speicherkapazität erreichen die schnellen USB-3.0-Modelle Schreib-/Lesegeschwindigkeiten von mindestens 10MB/30MB bis zu 40MB/80MB pro Sekunde, sodass gegenüber dem alten USB-2.0-Standard eine recht hohe Datentransferrate erreicht wird. Das Überspielen von großen Datenmengen wird bei der Daten-Duplikation nun einfacher und schneller.

"Mit den neuen schnellen USB-3.0-Speichersticks steigen wir in eine neue Dimension elektronischer Werbeartikel vor", so Markus Felder vom Unternehmen MemoTrek Technologies Vertrieb e. K. mit Sitz im baden-württembergischen Bad Schussenried. "Heutzutage werden von vielen Menschen Daten auf vielen verschiedenen Geräten ausgetauscht. Das macht eine schnelle Datentransferrate von USB-Sticks notwendig. Mit unseren neuen USB-3.0-Sticks tragen wir dieser Entwicklung Rechnung und bieten Unternehmen einen preisgünstigen Streuartikel mit Logobedruckung an", merkt Felder weiter an.



Die neuen Modelle mit der USB-3.0-Schnittstelle sind ab einer Bestellmenge von 100 Sticks in den Speicherkapazitäten von 8GB aufwärts bis zu 64GB, 128GB und 256GB lieferbar und mit kostenlosem Siebdruck oder einseitiger Gravur in einer Lieferzeit von zwei bis drei Wochen erhältlich. Nähere Informationen können im E-Commerce-Shop für USB-Sticks und PC-Mäuse mit Branding unter http://www.usb-sticks-werbemittel.com/news/usb-3-0-sticks-schnelle-modelle-mit-64gb-128gb-und-256gb-sowie-gratis-firmenlogo aufgerufen werden.

Das E-Commerce-Unternehmen MemoTrek Technologies Vertrieb e. K. mit Unternehmenssitz in Bad Schussenried ist seit dem Jahr 2007 Ansprechpartner, Berater und Fachmann für Geschäftskunden aus dem In- und Ausland mit dem Themenbereich bedruckte USB-Sticks und Computermäuse als Werbeartikel. Schnelle Lieferung bei attraktiven Preisen und persönlicher Beratung zählen zum Markenkern des USB-Großhändlers mit zehnjähriger Erfahrung.





MemoTrek Technologies Vertrieb e. K. ist ein Großhandels-Unternehmen in Bad Schussenried und liefert seit 2007 elektronische Werbemittel wie USB-Sticks und Computermäuse an Unternehmenskunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zu den Kunden zählen kleinere und mittlere Unternehmen aus allen Branchen, aber auch Großkunden, die Wert auf schnellen Service und eine individuelle Beratung legen. Vom Designentwurf, der individuellen Verpackungslösung bis zur Sonderanfertigung bietet MemoTrek Technologies Vertrieb e. K. ein breites Sortiment an USB-Produkten und Dienstleistungen an. Weitere Informationen zum Unternehmen und dem Angebot siehe auch unter www.usb-sticks-werbemittel.com

MemoTrek Technologies Vertrieb e. K.

