Ankündigung für die Presse / UNFPA-Weltbevölkerungsbericht 2016 / Zehnjährige Mädchen - wie unsere Zukunft von ihnen abhängt

(ots) - Heute leben weltweit etwas mehr als 60 Millionen

zehnjährige Mädchen, die meisten von ihnen in Entwicklungsländern.

Viele von ihnen werden noch vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet,

bekommen im Teenageralter ein Kind und haben keine Aussicht auf eine

gute Schulbildung. Was ist zu tun, um die Situation dieser Mädchen zu

verbessern? Und wie kann es gelingen, dass Mädchen wesentlich zur

wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Länder beitragen?



Antworten auf diese Fragen gibt der neue Weltbevölkerungsbericht

des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) mit dem Titel

"10: Wie unsere Zukunft von Mädchen in diesem Alter abhängt". Der

Bericht enthält außerdem die jüngsten demografischen und

sozioökonomischen Daten der Vereinten Nationen für alle Länder und

Regionen der Erde. Die deutsche Kurzfassung des

UNFPA-Weltbevölkerungsberichts 2016 stellen wir Ihnen vor am



Donnerstag, 20. Oktober 2016, um 11:00 Uhr

in der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin.



Auf dem Podium:



- Hans-Joachim Fuchtel, Parlamentarischer Staatssekretär beim

Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung

- Bettina Maas, UNFPA-Repräsentantin in Mosambik

- Renate Bähr, Geschäftsführerin der Deutschen Stiftung

Weltbevölkerung (DSW)



Bitte beachten Sie:



Wenn Sie nicht Mitglied der Bundespressekonferenz oder des Vereins

der Ausländischen Presse sind, bitten wir Sie, sich vorab bei der

Bundespressekonferenz anzumelden (berlin(at)bundespressekonferenz.de).

Den UNFPA-Weltbevölkerungsbericht 2016 und Presseunterlagen können

Sie bei der DSW, Herausgeberin der deutschen Kurzfassung, anfordern:

Ute Stallmeister, Tel.: 0511/94373-31 oder per E-Mail:

ute.stallmeister(at)dsw.org.







