Mein erstes Rummikub - großer Spielspaß für kleine Spieler

Glück muss man haben und erfinderisch sein - das gilt nicht nur für diejenigen, die eine Partie Rummikub gewinnen wollen, sondern auch für die Geschichte des Rummikub-Spiels:

Mein erstes Rummikub von Jumbo - großer Spielspaß für kleine Spieler

(firmenpresse) - Als in den 40er Jahren in Rumänien das Kartenspiel verboten wurde, hatte der findige Kaufmann Efraim Hertzano eine Idee. Er erfand eine Variante, bei der die Spielkarten durch Zahlenplättchen ersetzt wurden und legte damit den Grundstein für den weltweiten Siegeszug.

1980 war Rummikub das beliebteste Spiel in den USA, wurde in Deutschland zum Spiel des Jahres gekrönt und ist heute eines der meistverkauftesten Familienspiele aller Zeiten. Hertzanos Werkstatt wuchs in Israel zu einer der fortschrittlichsten Produktionsstätten der Welt - in der Tradition des Originals wird hier alle sechs Sekunden ein neues Rummikub-Spiel fertig gestellt.



Mit leicht verständlichen Spielregeln und der spannenden Mischung aus Glücks- und Strategiespiel punktet Rummikub am Familien-, Spieltreff- und Meisterschafts-Tisch. Das Zahlenablegespiel gibt es in vielen Varianten.



Mein erstes Rummikub - großer Spielspaß für kleine Spieler

Das berühmte Zahlenspiel "Original Rummikub" von Jumbo gibt es in einer tollen Variante für Kinder ab 4 Jahren. Bei "Mein erstes Rummikub" geht es darum, Zahlenreihen zu bilden und abzulegen oder an bereits abgelegte Zahlenreihen anzulegen. Um das zu erreichen, erhalten die Mitspieler Spielsteine, auf welchen Zahlen oder auch Joker abgebildet sind. Joker ersetzen fehlende Zahlen in Reihen. Hat ein Mitspieler es geschafft eine Zahlenreihe abzulegen oder an eine anzulegen, erhält er Belohnungssterne. Am Ende gewinnt der Spieler mit den meisten Belohnungssternen. Außer jeder Menge Spaß zu haben, lernen die jungen Spieler mit Zahlen umzugehen und logisch zu denken.



Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.jumbo.eu







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.jumbo.eu



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Jumbo Spiele

Als einer der ältesten Spielwarenhersteller Europas begeistert Jumbo seit 1853 mit Puzzles und Spielen rund um Strategie, Wissen und Logik. Die Marke mit dem roten Elefanten steht für Spielspaß, ausgeklügelte Konzepte und Produktqualität auf hohem Niveau. Jumbo ist bekannt für Klassiker wie Stratego, Rummikub, Spiel des Wissens, den Rubik's Cube sowie die Puzzlereihe "Wasgij".



Jumbo Spiele GmbH . Wasserburg Haus zum Haus . 40878 Ratingen . www.jumbo.eu



Dies ist eine Pressemitteilung von

Jumbo Spiele GmbH

Leseranfragen:

Lindenstraße 82, 50674 Köln

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 14.10.2016 - 12:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1412521

Anzahl Zeichen: 1897

Kontakt-Informationen:

Firma: Jumbo Spiele GmbH

Ansprechpartner: Julie Ulrike Lanz

Stadt: Ratingen

Telefon: +49 (0)221 210061



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.