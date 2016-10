FLOWFACT und Ogulo 360 Grad Rundgänge

Besichtigen Sie mit Ihren Interessenten Immobilien schnell und einfach online

Virtuelle 360° Rundgänge von Ogulo zum Vorzugspreis für FLOWFACT-Kunden.



Punkten Sie im Einkauf von Immobilien und sparen Sie sich müßigen Besichtigungstourismus durch den qualifizierten Einsatz von virtuellen 360°- Rundgängen bei der Immobilienvermarktung.

Inklusive Passwortschutz

Zur Wahrung der Privatsphäre des Bewohners können die virtuellen 360° - Rundgänge von Ogulo optional & ohne Aufpreis mit einem Passwortschutz versehen werden.



Sie können selbst entscheiden, welche Bereiche frei zugänglich- und welche passwortgeschützt sein sollen. Sobald der Interessent den passwortgeschützten Bereich betritt, muss er sich entsprechend registrieren.



Anschließend erhalten Sie eine Email mit den hinterlegten Daten des Interessenten und können nach Prüfung dieser durch Klick auf den entsprechenden Link entscheiden, ob Sie dem Interessenten den virtuellen Zugang zur Immobilie erlauben. Darüber hinaus besteht stets die Möglichkeit unabhängig von der Präsentation im Internet eigenständig, zeitlich limitierte Zugänge zu den 360° - Rundgängen via Emailversand zu vergeben.

Inklusive statistischer Auswertung

Erfahren Sie wer, wie lange & wie oft Ihre Immobilie in welchem Raum und zu welcher Uhrzeit virtuell besichtigt hat. Somit können Sie sich noch besser hinsichtlich des realen Besichtigungstermins vorbereiten und haben im Anschluss an die Besichtigung ein Reporting-Instrument zwecks Preisverhandlungen mit Auftraggeber und Interessent.

Individuelle Anpassung an Ihr Corporate Design

Mit der Integration Ihres Firmenlogos sowie Portraitfotos von Ihnen und Ihrer Mitarbeiter erhält der virtuelle Rundgang die individuelle Note Ihres Unternehmens.

Zudem kann ohne Aufpreis ein Grundriss in die virtuelle 360°-Tour integriert werden, sodass die Navigation zusätzlich zu den blinkenden Hotspots im Panorama und Vorschaubildern auch über diesen erfolgen kann

Inklusive 360°-Software von Ogulo

Die intuitiv- & leicht-bedienbare 360°-Software erlaubt Ihnen ohne entsprechende Vorkenntnisse binnen weniger Minuten auf Basis der vor Ort aufgenommenen Fotos Ihren eigenen 360°-Rundgang zu erstellen.



Eine Zusammenfassung zur Bedienweise der 360°-Software finden Sie hier.

Alternativ kann ab einem Aufpreis von 6,40 EUR pro Raum der 360°-Rundgang auf Basis der vor Ort aufgenommenen Fotos durch einen Ogulo-Grafiker erstellt werden.

Inklusive RICOH THETA m15



Die neue Ogulo® App

Die Ogulo App ist der umfangreichste & gleichzeitig schnellste Weg zum virtuellen Immobilienrundgang.

Nach dem erfolgreichen Download der App können Sie sofort mit der Panorama-Aufnahme beginnen und diese mit Hilfe der App zu einer 360°-Tour zusammenstellen und anschließend Ihren Kunden zur Verfügung stellen. Durch die integrierte Panorama-Aufnahme-Funktion benötigen Sie hierfür lediglich Ihr Smartphone und unsere App.



Auszug einzelner Innovationen:

-Panorama-Aufnahme-Funktion (ermöglicht die unmittelbare Aufnahme von Kugelpanoramen ohne additive Hard- oder Software)ogulo002

-Unterstützung der Ricoh Theta m15 & S (App als Fernbedienung zur 360°-Kamera)

-360°-HDR-Bilder (High Dynamic Range) mit nur einem Klick aufnehmen

-360°-HD-Bilder (die maximale Bildqualität aus der Ricoh Theta S herausholen)

-Verwaltung und Bearbeitung der aufgenommenen Panoramafotos

-Unmittelbare Synchronisation aller 360°-Touren zwischen der Ogulo App und der Ogulo-Software (so können alle Touren ebenfalls innerhalb der App oder auf dem PC bearbeitet- & verwaltet werden)

-Einfache Zugangsvergabe zu den optional passwortgeschützten 360°-Rundgänge.

-Einsicht in das Besucherverhalten (statistische Auswertung: Wer hat wie lange und wie oft sich die 360°-Tour in welchem Raum und zu welcher Uhrzeit virtuell angeschaut)

Anleitung inklusive Tutorial & In-App-Schulung



Hier finden Sie alle Informationen (https://www.crmpro.de/lexikon/flowfact-und-ogulo-360-grad-rundgaenge/)





http://https://www.crmpro.de

















14.10.2016

