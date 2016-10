Mit leichtem Gepäck in die Therme

(LifePR) - Leicht, kleines Packmaß und superpraktisch. Diese Attribute beschreiben die aktuelle Generation der beliebten Mikrofaser-Badetücher des Versenders Pearl. Die Verkaufsschlager auf allen Kanälen sind in den üblichen Größen schon ab 6,90 Euro erhältlich.

Für viele Zeitgenossen war der direkte Übergang vom sehr warmen Spätsommer in den gefühlt eiskalten Herbst definitiv zu heftig. So verzeichnen gerade jetzt Thermen und Saunen einen regen Besucherzulauf. Für alle Badefreunde, die weniger ?Gepäck? mit in ihre bevorzugte Wohlfühloase schleppen wollen, bieten sich jetzt die neuen superleichten Mikrofaser-Badetücher des Versenders Pearl an. Sie sind der absolute Top-Schlager im eigenen Shop und stehen auch bei zahlreichen bekannten Resellern ganz oben auf der Beliebtheitsskala.

Überraschend: Die Größe 180 x 90 cm ist schon für unter 10 Euro erhältlich. Zusammengelegt und in der mitgelieferten, atmungsaktiven Mesh-Tasche weist das riesige Badetuch gerade mal ein Packmaß von 24x24 cm und wiegt fluffige 344 Gramm. Es eignet sich damit auch bestens zum Sport oder auf Urlaubsreisen.

Das praktische Mikrofaser-Badetuch bestehend aus hochwertiger Kunstfaser (80% Polyester, 20% Polyamid) lässt sich in der Maschine bei bis zu 40°C waschen. Es hat zwei verschiedene Oberflächen: Auf der einen Seite ist es eher glatt und fast wasserabweisend, auf der anderen Seite flauschig weich, saugend und dazu sanft zur Haut. Aber Achtung: Die Mikrofasertücher sind nichts für ?Extremrubbler?. Mit den Tüchern, die es natürlich in unterschiedlichen Größen gibt, wird eher getupft statt gerubbelt. Dabei überrascht allerdings, wie wenig Tupfer notwendig sind, um die Haut nach dem Saunagang und/oder der Dusche völlig schonend zu trocknen. Und das Badetuch selbst fühlt sich danach nicht einmal besonders nass an; sollte also auch lose in der Sporttasche aufbewahrt keine Probleme bereiten.



Hier exemplarisch noch zwei Kundenstimmen sowie ein Pressezitat

Kundenbeitrag von G.Z. aus Berlin: ?Sehr gut für Reise und Sport, da sehr klein im Gepäck zu verstauen.?

Kundenbeitrag von F.N. aus Püttlingen: ?Ich hatte die Produkte 6 Wochen auf dem Jakobsweg dabei und wurde nie enttäuscht.?

Vergleich.org im April 2016: ?Testergebnis: sehr gut, Note 1,4?

PEARL Mikrofaser-Badetuch 180x90 cm

Preis: 9,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von,90 EUR

Bestell-Nr. NC-8234 Produktlink: http://www.pearl.de/a-NC8234-5043.shtml

Bilderlinks*:

http://www.pearl.de/Presse/NC-8234_1_PEARL_Mikrofaser-Badetuch_180x90_cm.jpg

http://www.pearl.de/Presse/NC-8234_2_PEARL_Mikrofaser-Badetuch_180x90_cm.jpg

http://www.pearl.de/Presse/NC-8234_3_PEARL_Mikrofaser-Badetuch_180x90_cm.jpg

http://www.pearl.de/Presse/NC-8234_4_PEARL_Mikrofaser-Badetuch_180x90_cm.jpg

Die Handtücher sind in diesen Farben verfügbar:

http://www.pearl.de/Presse/NC8676_-_NC8682_NC8234_1_PEARL_Mikrofaser-Badetuch_180x90_cm.jpg

Bezugsquelle:

PEARL.GmbH

PEARL-Str. 1-3

79426 Buggingen

Tel. 0180/ 555 82

www.pearl.de



PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-Produkten. Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-Produkten. Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).





Dies ist eine Pressemitteilung von

PEARL.GmbH

Datum: 14.10.2016 - 11:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1412528

Anzahl Zeichen: 5181

Kontakt-Informationen:

Firma: PEARL.GmbH

Stadt: gingen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 28 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung