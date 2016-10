Ist die Bahn so schlecht wie ihr Ruf? /

"ZDFzeit" macht den großen "Bahn-Check" (FOTO)

Die Deutsche Bahn - über kaum etwas schimpfen die Deutschen

lieber. Die Klagen: Tickets zu teuer, Züge unpünktlich und überfüllt,

Mitarbeiter unfreundlich, Service schlecht. Ist das tatsächlich so?

Dieser Frage geht die "ZDFzeit"-Dokumentation "Der große Bahn-Check"

am Dienstag, 18. Oktober 2016, um 20.15 Uhr nach.



Mit aufwändigen Stichproben und Undercover-Tests nimmt Film-Autor

Christian Bock die Bahn aus Kundensicht unter die Lupe und prüft

Verspätungen, Sauberkeit, Essen, Service und Preise.



Beispiel Pünktlichkeit: Laut Deutscher Bahn waren 2015

durchschnittlich 93,7 Prozent der Züge pünktlich. Dabei schneidet der

Fernverkehr mit 74,4 Prozent deutlich schlechter ab als der

Nahverkehr mit 94,2 Prozent. "ZDFzeit" erstellt eine eigene

Verspätungs-Statistik - 20 Tester in ganz Deutschland führen einen

Monat lang online Protokoll. Unter "verspaetungsmelder.zdf.de"

konnten zudem Bahnreisende aus ganz Deutschland während der

Sommermonate ihre Erfahrungen mit "ZDFzeit" teilen. Bahn-Essen: Es

hat einen schlechten Ruf, aber wie schmeckt das Angebot im

Bordrestaurant? Wie frisch sind die Zutaten? Zusammen mit Sternekoch

Nelson Müller blickt die Reportage hinter die Kulissen. Bahnfahren

gilt als teuer. Und die Konkurrenz schläft nicht. Fernbusse und

Privatbahnen locken mit Sparpreisen. Eine Expertin versucht den

Tarif-Dschungel der Bahn zu durchdringen.



Verschmutze Toiletten und verdreckte Waggons - ein Großteil der

Bahnfahrer kennt das und ist genervt. Ist das nur eklig oder sogar

gesundheitsschädlich? In aufwändigen Labortests prüft "ZDFzeit" die

Sauberkeit der Regionalzüge in ganz Deutschland und kommt zu

erstaunlichen Resultaten. Regelmäßige Warnstreiks in ganz Deutschland

lähmen den kompletten Zugverkehr. Die Gewerkschaften liefern sich

einen Kampf um bessere Arbeitsbedingungen. Die Kunden sind die



Leidtragenden.



Wie gut ist die Deutsche Bahn? Die Dokumentation geht der Frage

auf den Grund - mit überraschenden Ergebnissen.



