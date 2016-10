TÜV SÜD erteilt dem ISO 26262 Tool Qualification Kit die Zulassung für die Danlaws Mx-Suite

(ots) - Danlaw, Inc., ein globaler

Anbieter von Automobilelektronik, Engineering-Werkzeugen und

eingebetteten Engineering-Lösungen, erhielt vom TÜV SÜD die Zulassung

für das, auf ISO 26262 aufbauende Tool Qualification Kit (TQK) für

Mx-Suite. TÜV SÜD ist ein für funktionale Sicherheit akkreditiertes

Labor, das Tests, Überprüfungen, Zertifizierungen und

Trainingsdienste weltweit anbietet. Danlaw arbeitete mit CertTech,

LLC bei der Entwicklung des TQK zusammen. Das Kit erzeugt die für den

Nachweis der Einhaltung von ISO 26262 erforderlichen Artefakte und

reduziert damit die Qualifizierungskosten und den Aufwand für

eingebettete Entwickler erheblich.



"Seit dem Beginn der TQK-Entwicklung wird dies als wichtiger

Meilenstein für das Produkt angesehen", sagte Dan McClung, VP

Operations, Engineering Solutions, von Danlaw. "Schließlich bietet es

unseren Kunden bei der Einhaltung der zunehmenden Anforderungen in

sicherheitskritischen Branchen enorme Vorteile und es reduziert

gleichzeitig die Markteinführungszeit."



Der Prüfungsprozess von TÜV SÜD umfasste die Bewertung der

Zuverlässigkeit des Softwarewerkzeugs durch die Beurteilung der

Verwendung des Softwarewerkzeuges in Einklang mit dem

Sicherheitsplan. Zuverlässigkeit wird über die Durchführung einer

angemessenen Kombination von Methoden festgestellt, die in ISO

26262:2011 definiert werden, der Norm für die funktionale Sicherheit

von elektrischen und /oder elektronischen Systemen in

Serienfahrzeugen. Zu diesen Methoden zählen: zunehmendes Vertrauen

durch die Verwendung, Bewertung des Entwicklungsprozesses,

Validierung des Softwarewerkzeuges und die Entwicklung (des

Werkzeuges) in Übereinstimmung mit einem Sicherheitsstandard. Das TQK



setzt die Qualifizierungsmethode -- "Validierung des

Softwarewerkzeuges" in Übereinstimmung mit ISO 26262:2011-8 um. Der

Leistungsumfang besteht aus einem Sicherheitshandbuch, zusätzlichen

Begleitunterlagen und einer Reihe von Tests, die den validierten

Betrieb der Mx-Suite in Übereinstimmung mit der ISO-26262 Norm

bestätigen.



Die Mx-Suite ist ein Testmanagement- und Durchführungswerkzeug,

das ein integriertes Testumfeld bietet, in dem die Konfiguration der

I/O Testressourcen (Kabelbaum für Prüfungszwecke, Transformationen),

Definition von Testfällen, Durchführung von Szenarien,

Pass/Fail-Bestimmung der Testmessungen und die Erstellung formeller

Berichte von den eigentlichen I/O Testquellen getrennt sind, welche

die wirkliche Interaktion mit dem Prüfling (UUT) durchführen.



ÜBER CERTTECH



CertTech ist ein führender Anbieter von

Testautomatisierungsdiensten für Software, Systeme und

Produktlösungen an führende weltweite Unternehmen in stark

regulierten Branchen. Mit fast 20 Jahren umfassender Erfahrung in

regulierten Branchen und bei funktionalen Sicherheitsstandards kennt

CertTech die Anforderungen an die Verwendung qualifizierter Werkzeuge

genau, die in Normen, wie ISO 26262 (Fahrzeuge), DO-178C (Luft- und

Raumfahrt) und IEC 62304 (Medizin) dargestellt werden. Das

Unternehmen unterhält Büros in Kansas City, Cedar Rapids und

Albuquerque.



ÜBER DANLAW



Danlaw ist ein Weltmarkführer bei Elektronik für

Fahrzeugvernetzung und Automobilelektronik. Unsere Familie mit ihren

800 Mitgliedern lebt, atmet und kreiert innovative Technik für einige

der weltweit größten Fahrzeughersteller. Vor dreißig Jahren

konzipierten wir Software für das erste elektronische 8-Bit

Motorsteuergerät und auch heute arbeiten wir weiter an der

Entwicklung zukunftsträchtiger Technologien. Wir konzentrieren unsere

Bemühungen auf F&E, um den sich schnell ändernden

Industrieanforderungen in einer zunehmend vernetzten Welt einen

Schritt voraus zu sein. Danlaw ist für seine bahnbrechende

Technologie, effiziente Entwicklung und adaptiven Lösungen für

dynamische Umgebungen bekannt. Unsere Engineering Solutions Group

bietet Lösungen für die Entwicklung von eingebetteten Systemen, die

Prüfung von Embedded Control Units (ECUs), von Kommunikationsnetzen

für Fahrzeuge und von eingebetteten Softwareentwicklungswerkzeugen

an.







