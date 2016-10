Der Tagesspiegel: Kaiser's Tengelmann - Wirtschaftsminister Gabriel wirbt für neuen Einigungsversuch

(ots) - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) gibt

den Kampf um ein Fortbestehen von Kaiser's Tengelmann noch nicht

verloren. Nach Tagesspiegel-Informationen (Samstagausgabe) aus

Verdi-Kreisen will Gabriel am Freitag alle Beteiligten eindringlich

bitten, einen erneuten Einigungsversuch zu unternehmen. Das sei mit

Bundeskanzlerin Angela Merkel abgesprochen.



