Kreissparkasse unterstützt „Talentschmiede“ Jugendkunstschule

(firmenpresse) - Als „Talentschmiede für Kinder und Jugendliche, die sich im künstlerischen Schaffen, Theaterspielen oder in den Zirkusdisziplinen üben“ bezeichnen Uwe Alt (links) und Markus Deutscher (rechts), Regionalbereichsleiter der Kreissparkasse in Nürtingen, die örtliche Jugendkunstschule. Als Abteilung der Nürtinger Musik- und Jugendkunstschule führt sie seit 25 Jahren junge Menschen an die Kunst und das künstlerische Tun heran und begleitet sie auf ihrem individuellen Entwicklungsweg. Anlässlich des Jubiläums unterstützt die Kreissparkasse die Arbeit der Bildungseinrichtung mit einer Spende in Höhe von 500 Euro. Den Scheck überreichten die Regionalbereichsleiter Alt und Deutscher an den Leiter der Musik- und Jugendkunstschule, Hans-Peter Bader, und Birgit Hein, Theaterpädagogin der Jugendkunstschule. „Die Jugendkunstschule sensibilisiert seit vielen Jahren Kinder und Jugendliche nachhaltig für die bildende und darstellende Kunst, schärft deren ästhetisches Gespür und hebt kreative Potenziale. Dabei hat sich die Unterrichtsstruktur mit ihrer mehrjährigen Ausbildung in Kleingruppen durch professionelle Lehrkräfte bewährt“, erklärte Uwe Alt.





Mit einem Geschäftsvolumen von über 8,3 Mrd. Euro gehört die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen zu den großen Sparkassen in Deutschland. Seit über 165 Jahren ist sie hier daheim. Ihre dynamische Entwicklung aus bescheidenen Anfängen im Jahr 1848 bis zur heutigen Bedeutung als führende Regionalbank verdankt sie ihrer Position in einem wirtschaftsstarken und eng besiedelten Landkreis und der Strategie, Finanzdienstleistungen markt- und kundennah anzubieten.



Angebotsspektrum für Privat- und Unternehmenskunden

Mit Kompetenz und Know-how bietet die Kreissparkasse alle Finanz- und Serviceleistungen, die heute von einer Bank erwartet werden. Dazu gehören neben dem traditionellen Einlagen- und Kreditgeschäft auch die Vermittlung von Immobilien, das Wertpapier- und Auslandsgeschäft sowie die Vermögensverwaltung und PrivateBanking. Auch bei Bausparverträgen und Versicherungen ist die Kreissparkasse die erste Adresse im Landkreis. Da sie ausschließlich im Landkreis Esslingen agiert, ist die Kreissparkasse der bevorzugte Ansprechpartner des Mittelstands. Denn die Geschäfts- und Firmenkundenberater kennen die regionalen Gegebenheiten und gehen auf die individuellen Anforderungen der Händler, Handwerker, Freiberufler und Existenzgründer ein. Über 12.500 Mittelständler verlassen sich auf das Know-how ihrer Berater, die sich um die finanziellen Belange kümmern und gleichzeitig eine ganzheitliche Lösung anbieten.



Dichtes Netz an Kunden, Filialen und Beratern

Als Regionalbank mit weit überregionaler Bedeutung betreut die Kreissparkasse 300.763 Privat- und Geschäftsgirokonten sowie 256.037 Spar- und Termingeldkonten. Die Kreissparkasse hat das dichteste Filialnetz im Kreis. Darüber hinaus gibt es Kompetenzcenter für Unternehmenskunden, Vermögensmanagement sowie Immobilien- und Baufinanzierung. Mit 1.551 Mitarbeitern ist die Kreissparkasse einer der größten Arbeitgeber im Landkreis, zudem mit derzeit 97 Auszubildenden einer der großen kaufmännischen Ausbildungsbetriebe.



Verantwortung für den Landkreis

In der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens spiegelt sich ein gutes Stück gewachsenen gesellschaftlichen Wohlstands wider. Deshalb fühlt sich die Kreissparkasse über ihre rein unternehmerische Leistung hinaus auch zu ideellem Engagement verpflichtet. Aus Mitteln der "Stiftung Kreissparkasse" werden soziale, kulturelle, sportliche und wissenschaftliche Vorhaben unterstützt; das hilft, die Lebensqualität der Menschen im Kreis Esslingen zu verbessern. Die "Bildungsstiftung der Kreissparkasse für den Landkreis Esslingen" fördert innovative, zukunftsorientierte Projekte aus Bildung, Erziehung, Wissenschaft und Forschung. Doch das Engagement geht noch weiter: Mit Ausstellungen, Vortragsveranstaltungen und Diskussionen wird der Dialog mit den Menschen in der Region gepflegt. Das breit gefächerte Angebot findet viel Interesse beim Publikum und ist unverzichtbar geworden als Bereicherung des kulturellen Lebens im Landkreis.



