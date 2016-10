Hoher Besuch in Grünhain: Daniela Schadt besucht Vater-Kind-Kurmaßnahme des Müttergenesungswerks (MGW) (FOTO)

(ots) -

- Am 14. Oktober besucht die Lebensgefährtin von Bundespräsident

Gauck und Schirmherrin des Müttergenesungswerks das AWO

Gesundheitszentrum am Spiegelwald

- Schwerpunkt des Besuchs ist das Vater-Kind-Kurkonzept

- Müttergenesungswerk setzt auf spezifische Kurmaßnahmen für Väter



Mütter und Väter leiden ähnlich unter überhöhten Rollenerwartungen

und Stress im Familienalltag - doch sie werden anders krank. Das

Müttergenesungswerk entwickelte daher 2014 das bundesweit einzige

qualitätsgeprüfte spezifische Vater-Kind-Kurkonzept. Davon will sich

die Schirmherrin des Müttergenesungswerks Daniela Schadt vor Ort ein

Bild machen. Am 14.Oktober 2016 besucht sie die vom

Müttergenesungswerk anerkannte Mutter-/Vater-Kind-Vorsorgeklinik

Grünhain, AWO Gesundheitszentrum am Spiegelwald. "Das

Qualitätskonzept für Väter im Müttergenesungswerk ist

vielversprechend und zukunftsweisend. Davon habe ich mich heute

überzeugen und über die konkrete Arbeit, die gesundheitliche

Situation der Väter und Kinder informieren können. Besonders freue

ich mich, dass es während meiner Schirmherrschaft zur Öffnung des MGW

für Väter gekommen ist und dass diese Öffnung den Boden für ein

Kurkonzept für pflegende Angehörige bereitet hat", so Daniela Schadt

über ihren Besuch in Grünhain. Die Klinik in Trägerschaft der

Arbeiterwohlfahrt Südsachsen ist mit dem MGW-Qualitätssiegel

ausgezeichnet und hat als eine von 16 Kliniken im MGW-Verbund ein

geprüftes Väterkonzept.



Eine Kur für Väter? Steigender Bedarf an speziell zugeschnittenen

Maßnahmen



Der Bedarf für väterspezifische Vorsorge-/Rehamaßnahmen steigt

auffällig, um 24% im Jahr 2015 auf rund 1.500 Väter. Das

Müttergenesungswerk hat 2015 erstmals Gesundheits- und Sozialdaten

von Vätern erhoben. Die Belastungen und Gesundheitsstörungen von

Müttern und Väter sind verschieden, aber auch sie leiden unter



ständigem Zeitdruck, beruflicher Belastung und Problemen der

Vereinbarkeit von Beruf und Kindern. "Das Profil des

Müttergenesungswerks sind zielgruppenspezifische Kurmaßnahmen. Einen

nachhaltigen Erfolg erzielen wir durch die Einbeziehung der

Lebenssituation und Rollenbilder in die Therapien. Wir sind stolz,

dass wir auch bei der Vätergesundheit bundesweit Vorbild sind", so

Anne Schilling, Geschäftsführerin der Elly Heuss-Knapp-Stiftung,

Deutsches Müttergenesungswerk. Zielgruppenorientierte

geschlechtsspezifische Medizin ist heute als Gendermedizin in aller

Munde. Mit den speziellen Maßnahmen für Väter und Kinder trägt das

Müttergenesungswerk diesem Bedarf Rechnung.



Väter willkommen: Das AWO Gesundheitszentrum am Spiegelwald



In der waldreichen Landschaft des Erzgebirges liegt die

Mutter/Vater-Kind-Vorsorgeklinik in Grünhain, die seit Ende 2014

Vater-Kind-Maßnahmen in der spezifischen Therapieform anbietet.

Welche Gründe führen Väter in eine Kurmaßnahme in das AWO

Gesundheitszentrum? "Wir bieten Vätern auf sie zugeschnittene

Therapien und einen Austausch untereinander, um in einer geschützten

Männer-Runde offen über Belastungen und Probleme zu sprechen. Dazu

kommen männerspezifische Aktivitäten und Bewegungsangebote, die

Stärkung der Vater-Kind-Beziehung und die alltagstaugliche

Unterstützung für ihre Lebenssituation", beschreibt

Einrichtungsleiterin Elvira Kosuch das Konzept der

Vater-Kind-Maßnahme.



Weitere Informationen und Kontakt:

Elly Heuss-Knapp-Stiftung, Deutsches Müttergenesungswerk

Bergstraße 63, 10115 Berlin,

Tel.: 030 3300290, Kurtelefon 030 33002929

presse(at)muettergenesungswerk.de

www.muettergenesungswerk.de

http://facebook.com/muettergenesungswerk



Die Elly Heuss-Knapp-Stiftung, Deutsches Müttergenesungswerk (MGW)

wurde 1950 von Elly Heuss-Knapp, der Frau des ersten

Bundespräsidenten, gegründet. Ziel der gemeinnützigen Stiftung ist

die Gesundheit von Müttern. Unter dem Dach des MGW arbeiten fünf

Wohlfahrtsverbände bzw. deren Fachverband/Arbeitsgemeinschaft (AWO,

DRK, EVA, KAG, Parität) zusammen: in der Therapeutischen Kette des

MGW mit kostenloser Beratung bei rd. 1.300 Beratungsstellen für

Fragen rund um die Kurmaßnahmen, mit 76 vom MGW anerkannten Kliniken

für Vorsorge und Rehabilitationsmaßnahmen für Mutter und Mutter-Kind

und mit Nachsorgeangeboten vor Ort.



Die Stiftung steht unter der Schirmherrschaft der Frau an der

Seite des Bundespräsidenten, Daniela Schadt.



Das Müttergenesungswerk sammelt Spenden, z.B. zur Unterstützung

bedürftiger Mütter und ihrer Kinder bei der Durchführung einer

Kurmaßnahme, für Beratung und Nachsorgeangebote, Informations- und

Aufklärungsarbeit



Spendenkonto: IBAN: DE47 70020500 000000 88 80, BIC: BGSWDE33







