Wie politisch sind Bildungsmedien? Bildungskonferenz am 10. und 11. November 2016 in Berlin

(ots) - Wie werden Bildungsmedien in den

gesellschaftlichen Diskurs einbezogen? Wie macht die Reduktion

gesellschaftlicher Vielfalt in Bildungsmedien diese politisch? Und

wie gehen Bildungspolitik, Schulverwaltung, Verlage und Lehrkräfte

damit um?



Diesen Fragen gehen am 10. und 11. November 2016 Vertreter/-innen

aus Wissenschaft, Politik, Verbänden und Wirtschaft auf einer

Fachkonferenz in Berlin nach. Veranstalter sind die

Ludwig-Maximilians-Universität München und die Humboldt-Universität

zu Berlin, unterstützt vom Verband Bildungsmedien e. V.



Weitere Informationen und das ausführliche Tagungsprogramm finden

Sie unter www.bildungsmedien.de/bildungskonferenzen.



Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos. Anmeldung unter

verband(at)bildungsmedien.de oder 069 9866976-0.







Pressekontakt:

Verband Bildungsmedien e. V.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dr. Dagny Ladé

Zeppelinallee 33

60325 Frankfurt am Main

Tel.: 069 9866976 - 14

lade(at)bildungsmedien.de

www.bildungsmedien.de

www.twitter.com/bildungsmedien



Datum: 14.10.2016 - 13:19

