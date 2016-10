Leicht und schlank durch die Lebkuchensaison

Mit der cleveren Abnehm-App arise werden auch Plätzchen, Stollen & Co. nicht zur Figurgefahr

(firmenpresse) - Berlin, im Oktober 2016 – Gerade im Herbst und Winter locken allerlei köstliche Leckereien – leider sind diese oft deutlich kalorienhaltiger als gedacht. Eine unkompliziert bedienbare App hilft iPhone-Besitzern jetzt dabei, den Überblick im Plätzchendschungel zu behalten. Mit arise lassen sich alle zugeführten und verbrauchten Kalorien schnell und bequem erfassen. Das tägliche, selbst festgelegte Kalorienbudget bleibt so stets im Blick. In der hinterlegten Datenbank finden sich die Brennwerte zahlreicher Lebensmittel. Und damit der Spaß nicht zu kurz kommt, setzt arise auf Motivation durch spielerische Elemente. So wird der Weg zum gesunden Lebensstil jetzt noch einfacher.



Warum bis Januar mit guten Vorsätzen warten? Als ständiger Begleiter auf dem iPhone motiviert arise dazu, sich auch in der Vorweihnachtszeit leicht zu ernähren und auf ausreichende Bewegung zu achten. Eigentlich als Abnehm-App konzipiert, hilft der clevere Diätcoach so dabei, auch in kalorienlastigen Zeiten das Gewicht zu halten. Die Anwendung ist denkbar einfach: Nach dem Download der App aus dem iTunes-Store (https://itunes.apple.com/de/app/id549217094) ist das Benutzerprofil in weniger als zwei Minuten eingerichtet. Nur die relevanten Daten wie Alter, Geschlecht, aktuelles Gewicht, Lebensweise und Abnahmeziel werden erfasst. arise berechnet daraus das tägliche Kalorienbudget. In der Lebensmittel-Datenbank, die ständig ergänzt und aktualisiert wird, sind die Brennwerte sofort ersichtlich und leicht einzutragen. arise verwendet HealthKit und ist an den Schrittzähler des iPhones gekoppelt. Weitere sportliche Aktivitäten können - genau wie die zugeführten Kalorien - einfach per Schnelleintrag erfasst werden. Die Kalorienübersicht bleibt dabei jederzeit im Blick. So weiß man, ob noch ein Zimtstern erlaubt ist oder doch besser ein flotter Herbstspaziergang angesagt ist. Für zusätzliche Motivation sorgt die Gamification: Aufs persönliche Profil zugeschnittene Medaillen wecken den sportlichen Ehrgeiz und helfen beim Durchhalten. Der Fortschritt wird in übersichtlichen Charts dokumentiert.





Wer sich nicht nur an sich selbst messen möchte, kann per Facebook seinen Fortschritt mit anderen teilen. Beim Vergleich der erreichten Ziele bekommt der Anwender ein Gefühl für die eigene Leistung und wird motiviert weiter durchzuhalten.



Die Basisversion der iOS-App ist kostenlos. Sie beinhaltet die Tagebuchfunktion und die Lebensmitteldatenbank mit Kalorienangaben. Ausführlichere Auswertungen und Medaillen können per In-App-Kauf freigeschaltet werden. Die eingegebenen Daten werden ausschließlich auf dem Smartphone des Anwenders gespeichert.



Weitere Informationen sind verfügbar unter: http://www.abnehm-app.de







Als ständiger Begleiter auf dem Smartphone ist die iOS-App arise der persönliche Abnehm-Coach für alle, die ihr Wunschgewicht spielerisch leicht erreichen und langfristig halten wollen. Die Gamification steht bei der App im Vordergrund, das Abnehmen ist nur die logische Konsequenz für die Nutzer. Das junge Start-up arise mit Sitz in Berlin wurde von Bernhard Borchardt gegründet. Weitere Informationen: http://www.abnehm-app.de

Kommentare zur Pressemitteilung