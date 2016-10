SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Sonntag, 16.10.16 (Woche 42) bis Donnerstag, 24.11.16 (Woche 47)

10.25(VPS 10.24) 11 Entwürfe für einen Geburtstagsgruß - Bob

Dylan Erstsendung:27.05.1991 in SWR/SR



Dienstag, 18. Oktober 2016 (Woche 42)/14.10.2016



Tagestipp



20.15Marktcheck



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung mit folgenden Themen:



Mikroplastik - Wenn die Creme zum Risiko wird Cremes, Duschgels

und Shampoos sind voller Mikroplastikteile, die verheerende Folgen

für die Umwelt haben. Sie werden ins Meer gespült, landen im Körper

von Fischen und über die Nahrungskette wieder im Menschen. Manche

Hersteller haben sich vor einigen Jahren freiwillig bereit erklärt,

auf die gefährlichen Partikel zu verzichten. Der Bund für Umwelt und

Naturschutz in Deutschland (Bund) und Codecheck haben mehr als

100.000 Kosmetikartikel untersucht. "Marktcheck" stellt die

Ergebnisse der Studie vorab vor.



Dreiste Diebe - Einbruch während Beerdigung In einer Situation,

die für jede Familie belastend ist, schlagen hinterhältige Verbrecher

zu. Während einer Beerdigung können sich Diebe sicher sein, dass

niemand zuhause ist. Thomas F. aus Freiburg war auf der Trauerfeier

seines Vaters, als Einbrecher sein Elternhaus ausraubten. Sie stahlen

Geld, Schmuck und sogar sein Auto. Thomas F. ist kein Einzelfall. Wie

dreist Einbrecher den Trauerfall von Familien ausnutzen, zeigt

"Marktcheck".



MC-Reporter - Zahlungsaufforderung ohne Grund? Aus dem Nichts

heraus und ohne Begründung verlangen Inkassounternehmen

schwindelerregende Summen von Verbrauchern. Für die Betroffenen sind

die Forderungen nicht nachvollziehbar. Doch mit immer neuen Schreiben

werden sie unter Druck gesetzt. Eine "Marktcheck"-Zuschauerin

erreichten Forderungen von mehr als 3.000 Euro. Mit einem angeblichen



Schuldanerkenntnis wurde sie zusätzlich verunsichert. "Marktcheck"-

Reporter Axel Sonneborn hakt nach.



Kohl - Kluger Kopf für schlaue Esser



Kohl oder Kraut, wie es im Süddeutschen heißt, ist vitaminreich,

kalorienarm und schmackhaft. In den USA entwickelt sich Grünkohl

momentan zum Trend-Gemüse. Vom regionalen Filderkraut bis zum

Grünkohl stellt "Marktcheck" verschiedene Kohlsorten vor. Eine

Ernährungsexpertin erklärt, wie gesund Kohl ist und stellt

Kohl-Rezepte vor.



Bluthochdruck - Die verkannte Gefahr



Jeder dritte Erwachsene leidet unter Bluthochdruck. Manch einer

bemerkt die Krankheit zunächst nicht. Das kann ernste Folgen nach

sich ziehen. Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann erklärt, wann

es Zeit ist, zu handeln und wie man sich vor zu hohem Blutdruck

schützen kann.



Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher-

und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck".



Dienstag, 18. Oktober 2016 (Woche 42)/14.10.2016



23.30Die Pierre M. Krause Show



SWR3 Latenight Folge 493



Horst Lichter ist auf Heimatbesuch im Schwarzwald-Studio von

Pierre M. Krause: Der beliebte Fernsehkoch und Entertainer ist vor

einigen Jahren vom Rheinland in den Schwarzwald gezogen. Er bringt

sein neues Buch "Keine Zeit für Arschlöcher" mit - und stellt sich

seiner größten kulinarischen Herausforderung: Auf ihn wartet der

"Mixer des Grauens". Musik kommt von Adesse und seiner Band: Der

Berliner wäre um ein Haar Profifußballer geworden, hat mit Rapper

Sido Erfolge gefeiert und begeisterte dieses Jahr schon auf dem SWR3

New Pop Festival. Er spielt seinen Hit "Männer weinen nicht", wie

immer live. Und Moderator Pierre M. Krause wagt sich in einer neuen

Folge "Pierre am Meer" hinaus ins weite Watt.



Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight: Die Latenight-Show

mitten aus dem Schwarzwald.



Donnerstag, 20. Oktober 2016 (Woche 42)/14.10.2016



22.45Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



Denis Scheck auf der Frankfurter Buchmesse



Themen u. a.:



- "Helden des Südwestens" - Denis Scheck im Gespräch mit Rainer

Moritz

- Das berühmteste Kindermädchen der Welt - "Mary Poppins" als

Musical

- Was ist schwäbisch? - Große Landesausstellung zu 2000 Jahren

Kulturgeschichte

- "Das kalte Herz" - Spannende Neuverfilmung des

Schwarzwald-Klassikers

- Neue Welten hinter dem Bildschirm - Virtual Reality von Benjamin

Rudolf



Donnerstag, 03. November 2016 (Woche 44)/14.10.2016



Erstsendedatum bitte streichen. Beitrag ist eine bearbeitete

Fassung!



13.15ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit" Planet Wissen

Ungerechtes Erbe - Wie Eliten Geld anhäufen



Sonntag, 06. November 2016 (Woche 45)/14.10.2016



Geänderten Beitrag für RP beachten!



18.45(VPS 18.44) RP: Bekannt im Land Denkmal-Geschichten

Erstsendung:25.09.2016 in SWR RP



Montag, 07. November 2016 (Woche 45)/14.10.2016



Geänderten Beitrag für BW+RP beachten!



10.20(VPS 10.19) BW+RP: Bekannt im Land (WH von SO)

Denkmal-Geschichten Erstsendung:25.09.2016 in SWR RP



Dienstag, 08. November 2016 (Woche 45)/14.10.2016



Geänderten Beitrag beachten!



07.20(VPS 07.19) Planet Schule Achtung! Experiment Die Eislupe

Erstsendung:02.02.2012 in SWR/SR



Mittwoch, 09. November 2016 (Woche 45)/14.10.2016



Geänderten Beitrag für BW+RP beachten!



05.30(VPS 05.29) BW+RP: Bekannt im Land (WH von SO)

Denkmal-Geschichten Erstsendung:25.09.2016 in SWR RP



Donnerstag, 10. November 2016 (Woche 45)/14.10.2016



Tagestipp



21.00Bach! Auch Du kannst singen Ein Chor für den Zoo Folge 1/4



"Jeder Mensch kann singen!" - das ist seine Überzeugung. Menschen

begeistern ist sein Talent. Mit Gesang Grenzen überwinden ist seine

Mission.



Patrick Bach ist ein Chorcoach aus Mosbach in Baden-Württemberg.

In der neuen SWR-Fernsehserie "Bach - Auch du kannst singen!" stellt

er sich ungewöhnlichen Herausforderungen. In jeder Folge muss er in

kürzester Zeit einen Chor aus unterschiedlichsten Menschen

zusammenstellen und ein Abschlusskonzert organisieren. Egal ob im

Schwarzwalddorf Sasbachwalden, im Mannheimer Multikulti-Stadtviertel

Jungbusch, im Krankenhaus Bruchsal oder im Karlsruher Zoo - Patrick

versucht mit Charme, Fachwissen und Musiktalent Menschen zu verbinden

und mit ihnen zu singen.



Sein erster Auftrag: Er soll im Karlsruher Zoo nach Sängern suchen

und zwischen exotischen Pflanzen und Tieren den Welthit "The Lion

Sleeps tonight" einstudieren. Besucher, Tierpfleger,

Verwaltungsmitarbeiter und sogar der Zoo-Direktor - alle versucht er

für sein Projekt zu begeistern. Doch es ist schwieriger als erwartet.

Die meisten Zoo-Besucher sind Tagesgäste und haben keine Zeit ihn zu

unterstützen. Viele Zoo-Mitarbeiter halten sich für unbegabt und

wollen nach Feierabend keine Chorprobe besuchen. Doch Patrick Bach

gibt nicht auf. Mit Ehrgeiz und Humor kämpft er um jede Chor-Stimme.

Seine größte Herausforderung: Das Abschlusskonzert. Der

Zuschauerbereich der riesigen Seebühne im Zoo Karlsruhe umfasst 1.200

Sitzplätze. Patrick Bach will sie füllen und startet eine Werbeaktion

mit Flugplättern und Pressekampagne. Wird er es schaffen die Massen

für sein Projekt zu mobilisieren?



Vier Tage Zoo, viele exklusive Einblicken und ein großes

Abenteuer. Patrick Bach trifft lernt spannende Berufe und Schicksale

kennen. Wird es ihm gelingen den Zoo zum Singen zu bringen? Ein

tierisches Musikvergnügen. So hat man den Zoo noch nie gehört.



Sonntag, 13. November 2016 (Woche 46)/14.10.2016



21.00Alles gemeinsam - Genossenschaften im Südwesten



In ganz Deutschland gab es bereits vor hundert Jahren erfolgreiche

Konsumgenossenschaften. Eine besondere Tradition, die gerade im

Südwesten wieder auflebt. Ob Laden oder Dorfwirtschaft:

Selbstverwaltung in Verbrauchergenossenschaften ist angesagt. Wo

Mangel an Einkaufsmöglichkeiten herrscht oder der Treffpunkt in der

Ortsmitte fehlt, da übernehmen die Bürger und knüpfen an das

Miteinander von früher an.



Das Drama in vielen Innenstädten: Jeans gibt es überall zu kaufen,

aber keine Butter! So war es bis vor kurzem auch in Tübingen - bis

sich hier rund 500 Bürger zusammenschlossen, um ihren "Löwenladen" in

einem ehemaligen Gasthof zu gründen. Ein Genossenschaftsladen für

Lebensmittel mitten in der Fußgängerzone. Damit man für ein Stück

Butter nicht kilometerweit fahren muss.



Erzeuger-Genossenschaften von Winzern oder Landwirten kennt man

bis heute. Sie hielten sich beständiger als die

Verbraucher-Genossenschaften. Dabei hatten die schon früh große

Erfolge. Aus der Arbeiterbewegung heraus sind kurz nach 1900

flächendeckend Konsumvereine entstanden. Über die Jahrzehnte

mauserten sie sich zu einer Wirtschaftskraft mit beeindruckenden

Produktionen. Das Motto von damals: Miteinander stark sein. Bis der

Niedergang kam: Einkaufzentren auf der grünen Wiese und auch

Misswirtschaft brachten das Aus.



Doch der Leitgedanke von damals - "sich selber helfen" - der passt

heute wieder! Zum Beispiel in Schienen auf der Höri. Dort haben viele

das große Ladensterben auf dem flachen Land noch gut in Erinnerung,

das Ende der 60er Jahre begann. Die kleinen Dorfläden konnten mit den

neuen Supermärkten nicht mithalten. Beim teuren Krämer wurde nur noch

das Nötigste gekauft, bis auch er dichtmachen musste. Da hilft kein

nostalgischer Blick, kleine Läden lohnen sich kaum. Das kleine Dorf

in der Nähe vom Bodensee liegt idyllisch, aber abgelegen. Die

Schienener waren bereit, sich zu engagieren und gründeten eine

Dorfladen-Genossenschaft. Die Gemeinde vermietet die Räume für wenig

Geld. Jetzt gibt es wieder einen Laden für die 680 Einwohner.



Ob die Dorfkneipe in Geschwend im Südschwarzwald oder sogar der

Bahnhof in Leutkirch - immer häufiger schließen sich Bürger zusammen,

um gemeinsam in einer Genossenschaft ihren Dorf- oder Ortsmittelpunkt

zu retten. Was bis vor kurzem noch als eine Idee aus der Mottenkiste

galt, findet inzwischen immer mehr Nachahmer.



Auf dem Sendeplatz "Geschichte im Südwesten" gibt es sonntags um

20.15 Uhr und 21.00 Uhr Filme zu Themen der regionalen Geschichte zu

sehen. Dazu gehören wichtige geschichtliche Ereignisse, aber auch

lebendig erzählte Alltagsgeschichte. Dafür gehen die Autoren auf

Spurensuche, sprechen mit Zeitzeugen, recherchieren in Archiven und

heben historische Filmschätze.



Montag, 14. November 2016 (Woche 46)/14.10.2016



Korrigierte Sendezeit beachten!



07.20Planet Schule



American Teens in Germany Jonny - halb Deutsch, Half American

Erstsendung:25.09.2015 in WDR Folge 3/3



Donnerstag, 17. November 2016 (Woche 46)/14.10.2016



Tagestipp



21.00Bach! Auch Du kannst singen Ein Song für die Klinik Folge

2/4



"Jeder Mensch kann singen!" - das ist seine Überzeugung. Menschen

begeistern ist sein Talent. Mit Gesang Grenzen überwinden ist seine

Mission.



Patrick Bach ist ein Chorcoach aus Mosbach in Baden-Württemberg.

In der neuen SWR-Fernsehserie "Bach - Auch du kannst singen!" stellt

er sich ungewöhnlichen Herausforderungen. In jeder Folge muss er in

kürzester Zeit aus unterschiedlichsten Menschen einen Chor

zusammenzustellen und ein Abschlusskonzert organisieren. Patrick Bach

versucht mit seinem Charme, Fachwissen und Musiktalent Menschen zu

verbinden. Durch den Gesang entsteht ein intensives Gruppengefühl und

starke Emotionen werden freigesetzt.



In der zweiten Folge bekommt Patrick Bach den Auftrag ein

Krankenhaus zum Singen zu bringen. Ärzte und Patienten, Pfleger und

Putzpersonal, Apotheker und Klinikköche alle sollen zusammen den Hit

"Auf uns!" von Andreas Bourani schmettern. In der Fürst-Stirum-Klinik

Bruchsal lernt er den Chirurgen Dr. Volker Ihle kennen. Der nimmt ihn

gleich mit zur Visite und lädt ihn zur Morgenbesprechung der

Chirurgen ein. Doch die Ärzte haben einen straffen Zeitplan. Es wird

nicht leicht sie zu motivieren. Patrick Bach lernt auch die anderen

Bereiche des Krankenhauses kennen: Klinikküche, Apotheke, Labor,

Entbindungsstation überall kommt Patrick ins Gespräch. Auch wenn es

viele Rückschläge und Hindernisse gibt, Patrick Bach bleibt am Ball.

Mit Ehrgeiz und Humor kämpft er um jede (Chor-)Stimme. Seine größte

Herausforderung: Die Suche nach Patienten, die singen wollen! Viele

haben Schmerzen und wollen nur so schnell es geht nachhause. Doch in

einem Krankenhauschor dürfen sie nicht fehlen. Patrick Bach muss

alles geben, um alle Bereiche der Klinik mit seinem Chor abzudecken.

Wird es ihm gelingen?



Patrick Bach stellt den Krankenhaus Alltag auf den Kopf, bekommt

Einblicken die unter die Haut gehen und trifft auf Schicksale, die

berühren. Am Ende bringt er Ärzte und ihre Patienten gemeinsam auf

die Bühne. Sowas hat man in der Klinik noch nie gehört.



Donnerstag, 24. November 2016 (Woche 47)/14.10.2016



21.00Bach! Auch Du kannst singen



Ein Viertel erhebt die Stimme Folge 3/4



"Jeder Mensch kann singen!" - das ist seine Überzeugung. Menschen

begeistern ist sein Talent. Mit Gesang Grenzen überwinden ist seine

Mission.



Patrick Bach ist ein Chorcoach aus Mosbach in Baden-Württemberg.

In der neuen SWR Fernsehserie "Bach - Auch du kannst singen!" stellt

er sich ungewöhnlichen Herausforderungen. In jeder Folge muss er in

kürzester Zeit aus unterschiedlichsten Menschen einen Chor

zusammenzustellen und ein Abschlusskonzert organisieren. Patrick Bach

versucht mit seinem Charme, Fachwissen und Musiktalent Menschen zu

verbinden. Durch den Gesang entsteht ein intensives Gruppengefühl und

starke Emotionen werden freigesetzt.



In der dritten Folge bekommt Patrick Bach den Auftrag, das

ehemalige Mannheimer Rotlichtviertel "Jungbusch" zum Singen zu

bringen. Früher lebten hier Kapitäne und Matrosen, die mit ihren

Booten auf dem Neckar unterwegs waren. Heute treffen sich hier

Menschen aus der ganzen Welt. Es ist das Viertel mit der höchsten

Ausländer- und Arbeitslosenquote und dem jüngsten Altersdurchschnitt

der Stadt.



Hier soll Patrick Bach den Beatles-Hit "Help" einstudieren und vor

möglichst vielen Zuschauern aufführen. Er taucht ab in einen

Stadtteil voller Gegensätze und Kontraste. Auf der Straße trifft er

Türken, Italiener, Bulgaren, Rentner, Arbeitslose, Lebenskünstler,

Studenten. Auch bei der Hafengesellschaft, im

Kreativwirtschaftszentrum C-Hub, in der Popakademie und in der

ältesten Muckibude der Stadt macht er sich auf die Suche nach

Unterstützern, auch den Muezzin der Moschee versucht er zum Singen zu

bringen. Doch die Vorbehalte gemeinsam zu singen sind groß. Patrick

Bach muss Überzeugungsarbeit leisten. Und dann ist da auch noch der

regnerische Frühsommer, der ihm einen Strich durch die Rechnung

machen will....



Patrick Bach lernt ein ungewöhnliches Stadtviertel und seine

Bewohner kennen. Er bekommt Einblicke, die unter die Haut gehen und

trifft auf Schicksale, die berühren. Am Ende steht die Erkenntnis,

dass Integration doch schwerer ist als er es erwartet hatte.



