Fachbuch Veröffentlichung: "E-Commerce für klein- und mittelständische Unternehmen"

In diesem Buch erhalten Sie das Rüstzeug, um Ihr E-Commerce-Unternehmen auf eine solide Grundlage zu stellen.

ISBN: 3658144513

(firmenpresse) - Es ist soweit - es ist da! Das Fachbuch " E-Commerce für klein- und mittelständische Unternehmen (http://e-commerce-kmu.de)" von Yannik Süss ist seit einigen Tagen im Handel erhältlich. Auf 120 Seiten erklärt der E-Commerce-Spezialist anschaulich und kompakt, welche Schritte für die erfolgreiche Planung und Verwirklichung eines Onlineshops nötig sind. Vom Businessplan über die Software, Design und CI, Usability, Agenturbriefing, rechtliche Fragen, Aufsetzen des Bezahl- und Versandprozesses bis hin zu SEO, Marketing und Tracking - das Werk behandelt alle wichtigen Fragen.



"Es hat mir Freude gemacht, meine Erfahrungen in dieser Weise weiterzugeben", so Yannik Süss. "Ich arbeite schon sehr lange im Bereich E-Commerce, vieles war Learning by doing, und vieles ist schiefgegangen. Als der Vorschlag an mich herangetragen wurde, dieses Buch zu schreiben, habe ich sofort zugesagt. Ich wollte das Buch schreiben, das ich in meinen Anfangsjahren gerne gehabt hätte - ein Buch, das mich an die Hand nimmt und Schritt für Schritt begleitet. Ich hoffe sehr, dass mein in diesem Buch gesammelten Erfahrungsschatz vielen Shopgründern nützlich ist und ihnen manchen Fehler erspart, den ich gemacht habe."



Yannik Süss gründete schon mit 16 Jahren seinen ersten Online Shop und erhielt nach kurzer Zeit den Powerseller-Status bei eBay. Daraufhin erfolgten weitere Firmengründungen, in deren Rahmen er sein Wissen über Online-Verkauf und -vermarktung weiter ausbaute. Aktuell ist Herr Süss Geschäftsführer der Intent GmbH (https://intent.de), die sich auf professionelle Onlineshop- und Weblösungen spezialisiert hat.



"E-Commerce für klein- und mittelständische Unternehmen" ist erschienen bei Springer Vieweg und überall im Handel und im Internet als Taschenbuch für EUR 34,99 und als E-Book für EUR 26,99 erhältlich.



Mehr Informationen gibt es auch unter http://e-commerce-kmu.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.intent.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Wir beraten und unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen aller Art im Bereich Internet- und E-Commerce, um einen modernen und repräsentativen Internet-Auftritt zu realisieren und zu pflegen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Intent GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Intent GmbH

Yannik Süss

Echinger Straße 9d

80805 München

ys(at)intent.de

+4917696588569

http://www.intent.de



Datum: 14.10.2016 - 14:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1412576

Anzahl Zeichen: 2056

Kontakt-Informationen:

Firma: Intent GmbH

Ansprechpartner: Yannik Süss

Stadt: München

Telefon: +49 89 2155 4438





Diese Pressemitteilung wurde bisher 66 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung