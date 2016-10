Das köstliche Dinner - mit Christian Korten

Gemütlichkeit und freudiges Lachen kehrt ins Restaurant Höpershof ein. Mit der neuen Veranstaltungsreihe "Das köstliche Dinner" geht es am 18. November bereits los.

Das köstliche Dinner im Hô - am 18.11.2016 mit Christian Korten

(firmenpresse) - Dinieren und Amüsieren im Restaurant Höpershof - Ist über die Wintermonate die aktuelle Veranstaltungsreihe im Hô. Verschiedene Künstler aus Kabarett, Comedy und Theater treten im Hô auf und sorgen für beste Unterhaltung. Dazu kreiert Küchenchef Christian Fritsch ein Drei-Gänge-Menü, begleitet von korrespondierendem Wein.



"Das gesamte Hô-Team freut sich bereits auf das Event. Wir werden die Gäste mit einem Aperitif begrüßen, als Vorspeise servieren wir dann eine eingeweckte Consommé von der Landente mit Steinpilzravioli und Gemüse, gefolgt von einer sanft geschmorten Rinderschaufel an Kürbis-Rosenkohlgemüse und Kartoffelpüree als Hauptgang. Als Abschluss servieren wir einen lauwarmen Schokokuchen mit flüssigem Kern an Eis von der gebrannten Mandel" so Serviceleiter Olav Grote über die Kreationen des Abends.



Als ersten Gast begrüßt das Hô am 18.11.2016 um 19:00 Uhr Christian Korten. Seit 25 Jahren arbeitet er bereits als Stimmenimitator und Komödiant und wird er als professioneller Künstler für Firmen- und Privatveranstaltungen gebucht. Der Familienvater tritt ebenso in Varietés und bei Kleinkunst-Veranstaltungen auf. Neben der Gabe, prominente Zeitgenossen und Klassiker der Unterhaltung zu imitieren, hat der aus Wuppertal stammende Künstler ebenso das Talent, hervorragend einen guten Witz erzählen zu können.



Erleben Sie einen leckeren und vergnüglichen Abend im Hô.

Tickets können telefonisch oder per Mail bestellt werden. Kontakt über www.restaurant-hoepershof.de

Facebook-Veranstaltung



Restaurant Höpershof

Am Husalsberg 1, 30900 Wedemark







http://www.restaurant-hoepershof.de



Gelegen in der Wedemark vor Hannover, empfängt Sie das Restaurant Höpershof in historischer Atmosphäre mit modernem Ambiente.



Küchenchef Christian Fritsch kreiert mit seinem Team im Restaurant Höpershof abwechslungsreiche, saisonale Gerichte und modern interpretierte Klassiker.



Restaurant Höpershof

Uhlenhorster Weg 37, 22085 Hamburg

Restaurant Höpershof

Jan-Elard Behrends

Wedemark

040 211078015



