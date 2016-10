mobydick Zertifizierung für equada VOIP-Trunk

Der equada VOIP-Trunk wurde von der pascom Netzwerktechnik GmbH&Co KG erfolgreich getestet und für mobydick Telefonanlagen zertifiziert

(PresseBox) - Mit der Zertifizierung des equada VOIP-Trunks, durch den Hersteller pascom für die Telefonanlage mobydick, erweitert die equada ihre Liste an unterstützen IP-Telefonanlagen erneut um einen weiteren Hersteller. Durch erfolgreiche Tests stellen pascom und equada sicher, dass ihre Produkte perfekt miteinander harmonieren. Neben der Nutzung von Einzelrufnummern/Rufnummernblöcken aus allen deutschen und vielen ausländischen Vorwahlbereichen oder 0800-/0180-Servicerufnummer, stehen weitere vielfältige Leistungsmerkmale wie CLIP-no-screening, CLIR, T.38 Fax, Voicemail, Notfallweiterleitung und Flatrates zur Verfügung. Somit erhalten Unternehmen mit einer mobydick Telefonanlage und dem equada VOIP-Trunk eine optimale Lösung, um Ihren Telefonanschluss in die digitale Zukunft zu bringen.

Um den Anforderungen nach höchster Qualität, Leistung und Ausfallsicherheit, sowie einem erstklassigen Service nachzukommen, betreibt die equada für Ihre Produkte ein eigenes Telefon- und IP-Netzwerk, welches redundant mit anderen Netzbetreibern gekoppelt ist. Qualifizierte Techniker haben direkten Zugriff auf die Kernkomponenten des Telefonienetzes und leisten im Servicefall jederzeit und unkompliziert technische Unterstützung. Leistung, Qualität, erstklassiger Service und Datensicherheit werden allen Kunden der equada auch nochmals in der eigenen equada Garantie zugesichert.

Über pascom (mobydick)

1997 gegründet, besitzt pascom als Linux Systemhaus mehr als 18 Jahre Branchenerfahrung und bietet seinen Kunden maßgeschneiderte IP Telekommunikations- und Netzwerkinfrastruktur-Lösungen. Mit seiner Asterisk-basierten mobydick Telefonanlagen Software gehört pascom nun zu den Marktführern in der IP Telekommunikation in der DACH Region.



Als deutschlandweit tätiger Cloud- und VoIP-Provider bietet equada mit dem VOIP-Trunk die optimale Lösung für einen durchwahlfähigen IP-Anlagenanschluss und erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Leistung. Die equada ist Teil des öffentlichen Internet und Telefonnetzes und betreibt redundante Netzkopplungen für ein Höchstmaß an Ausfallsicherheit der Telefonie. Seit 2006 bietet die equada Ihren Geschäftskunden Cloud-Lösungen nach Maß und einen individuellen Service durch hochqualifizierte Techniker.







Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Kommentare zur Pressemitteilung