SemVox auf der internationalen Zuliefererbörse (IZB) 2016 in Wolfsburg

Gemeinsam mit seinem Partner eck*cellent IT zeigt SemVox einen Prototypen zur sprachgesteuerten Serviceannahme und Fahrzeugauslieferung in der Werkstatt

(PresseBox) - In der Serviceannahme und bei der Auslieferung von gewarteten Fahrzeugen zählen Zeit und Präzision. Mit dem gemeinsam mit eck*cellent IT entwickelten Prototypen zur sprachgesteuerten Serviceannahme und Auslieferung in der Werkstatt zeigt SemVox, welche Effizienz- und Einsparungspotenziale bei der Verarbeitung von sprachbasierten Informationen abrufbar sind. Schon das Kennzeichen genügt zur Identifikation des Fahrzeugs, und das Dialogsystem validiert die Korrektheit der Fahrzeugdaten über seine Sprachausgabe. Alle für die Fahrzeugannahme nötigen Informationen können dann über eine frei modulierbare Spracheingabe in die Datenbank eingegeben werden, die automatisch Wartungsaufträge erstellt, wenn gewisse Schwellenwerte unterschritten werden oder Komponenten als nicht in Ordnung eingegeben werden. Bei der Fahrzeugfertigstellung und Auslieferung fragt das System dann automatisch ab, ob alle Wartungsaufträge ordnungsgemäß durchgeführt wurden und gibt das Fahrzeug frei, wenn dies der Fall ist. Besucher des Standes können auf der IZB selbst testen, welche vielfältigen Spracheingaben zum gewünschten Ergebnis führen.

Der Prototyp basiert auf unserer Dialogplattform ODP S3 sowie den bewährten Softwarebausteinen und weiterer Entwicklungsleistung von eck*cellent IT. Experten von SemVox und eck*cellent IT stehen Ihnen für weiterführende Fachgespräche gerne zur Verfügung.

Besuchen Sie uns auf der IZB ? der internationalen Fachmesse für Automobilzulieferer im Allerpark Wolfsburg vom 18.10. bis 20.10. 2016! Sie finden uns als Aussteller auf dem ?Gemeinschaftsstand Automotive Nord? der Allianz für die Region in Halle 2 - Stand 2202 gemeinsam mit der eck*cellent IT GmbH.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Sollten Sie einen konkreten Termin vereinbaren wollen, schreiben Sie bitte an presse(at)semvox.de oder rufen Sie an unter 01520 93 83 705.



SemVox bietet innovative Lösungen und Technologien für Sprachsteuerung, mobile Anwendungen und proaktive Assistenz in Dialogsystemen auf Basis der neuesten KI-Technologien.



SemVox wurde 2008 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, mit Hilfe einfacher und intelligenter Bedienkonzepte Informationen intuitiv erlebbar und nutzbar zu machen. Egal ob Spracheingabe, Gestensteuerung, Steuerung über Touchscreen oder eine Kombination von verschiedenen Eingabemöglichkeiten ? die SemVox-Technologie gibt Benutzern die Freiheit, in jeder Situation eine optimale Bedienform zu wählen.

Auf Basis von ODP S3 (Ontologie-basierte Dialog Plattform) entwickelt SemVox interaktive, multimodale und intelligente Lösungen für die Branchen Automotive, Smart Homes und Home Entertainment, Industrie (4.0), Medizintechnik und mobile Anwendungen, die nicht nur die üblichen Möglichkeiten einer dialogbasierten Sprachsteuerung aufweisen, sondern weit darüber hinaus gehende proaktive Assistenzfunktionen erfüllen können.

Mit ODP S3 können Integratoren sogar selbstständig eigene intelligente Sprachdialogsysteme der nächsten Generation entwickeln und in ihre Systeme einbinden. Lösungen und Technologien von SemVox sind sowohl direkt auf Geräten (?embedded?) als auch im Intranet beziehungsweise in der Cloud plattformunabhängig integrierbar.

Mit über 100 Personenjahren Erfahrung unterstützt SemVox seine Kunden auch bei der Konzeption und Entwicklung von eigenen Sprachlösungen und bei der Umsetzung von Ideen zu Innovationen.

SemVox ist offizieller und deutschlandweit einziger Nuance Master Distributor.

SemVox - speak ahead!





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

SemVox bietet innovative Lösungen und Technologien für Sprachsteuerung, mobile Anwendungen und proaktive Assistenz in Dialogsystemen auf Basis der neuesten KI-Technologien.

SemVox wurde 2008 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, mit Hilfe einfacher und intelligenter Bedienkonzepte Informationen intuitiv erlebbar und nutzbar zu machen. Egal ob Spracheingabe, Gestensteuerung, Steuerung über Touchscreen oder eine Kombination von verschiedenen Eingabemöglichkeiten ? die SemVox-Technologie gibt Benutzern die Freiheit, in jeder Situation eine optimale Bedienform zu wählen.

Auf Basis von ODP S3 (Ontologie-basierte Dialog Plattform) entwickelt SemVox interaktive, multimodale und intelligente Lösungen für die Branchen Automotive, Smart Homes und Home Entertainment, Industrie (4.0), Medizintechnik und mobile Anwendungen, die nicht nur die üblichen Möglichkeiten einer dialogbasierten Sprachsteuerung aufweisen, sondern weit darüber hinaus gehende proaktive Assistenzfunktionen erfüllen können.

Mit ODP S3 können Integratoren sogar selbstständig eigene intelligente Sprachdialogsysteme der nächsten Generation entwickeln und in ihre Systeme einbinden. Lösungen und Technologien von SemVox sind sowohl direkt auf Geräten (?embedded?) als auch im Intranet beziehungsweise in der Cloud plattformunabhängig integrierbar.

Mit über 100 Personenjahren Erfahrung unterstützt SemVox seine Kunden auch bei der Konzeption und Entwicklung von eigenen Sprachlösungen und bei der Umsetzung von Ideen zu Innovationen.

SemVox ist offizieller und deutschlandweit einziger Nuance Master Distributor.

SemVox - speak ahead!





Dies ist eine Pressemitteilung von

SemVox GmbH

Datum: 14.10.2016 - 13:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1412584

Anzahl Zeichen: 3787

Kontakt-Informationen:

Firma: SemVox GmbH

Stadt: Saarbrücken





Diese Pressemitteilung wurde bisher 33 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung