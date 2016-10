10. qualityaustria Gesundheitsforum: Mut zum ersten Schritt - Gesundheitswesen im Wandel der Zeit

10. qualityaustria Gesundheitsforum am 10. November 2016 in Wien (Bildquelle:©Quality Austria)

(firmenpresse) - Aufgrund der starken Dynamik der Branche unterliegt das Gesundheitswesen einem herausfordernden Wandel. Um neuen Entwicklungen erfolgreich begegnen zu können, braucht es Mut und Motivation zur Nutzung von Chancen. Im Rahmen des Jubiläumsevents werden die Wege der Pioniere, aktuelle Herausforderungen und Erfolgsfaktoren der Zukunft im Gesundheitswesen beleuchtet. Branchenexperten diskutieren über brisante Themen wie die Veränderung der Organisationskultur, den von externen Rahmenbedingungen ausgeübten Druck und die Notwendigkeit von Krisen für den Fortschritt.



Termin: Donnerstag, 10. November 2016, 13.00 - 19.00 Uhr



Ort: Hofstallungen, MUMOK | Museumsquartier, 1070 Wien



Veranstalter: Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH



Vortragende:

- Konrad Scheiber, CEO, Quality Austria

- Günther Schreiber, Netzwerkpartner, Projektmanagement und Koordination Branche Gesundheitswesen, Quality Austria

- Reinhard Krepler, Präsident des Wiener Roten Kreuzes

- Klaus Schirmer, Qualitätsmanagement, team sante obere apotheke

- Gernot Brunner, Ärztlicher Direktor Stmk. Krankenanstaltenges.m.b.H. LKH-Univ. Klinikum Graz

- Ulrike Sandner, Stv. Leiterin Stabstelle Qualitätsmanagement & Spitalsreform, Oö. Gesundheits- und Spitals-AG

- Bruno Mähr, Ärztlicher Leiter, BVA TZ Rosalienhof

- Herwig Wetzlinger, Direktor, Direktion Teilunternehmung AKH Wien

- Bernhard Gisinger, Geschäftsführer, Orthopädiezentrum Donau Zentrum

- Franz-Peter Walder, CEO EFQM, Member of the Board der Quality Austria

- Eva-Maria Kirchberger, Organisational Behaviour Design Imperial College Business School, London



Teilnahme: kostenfrei, eine schriftliche Registrierung bis 6. November 2016 ist erforderlich



Veranstaltungshomepage: www.qualityaustria.com/gesundheitsforum2016



Die Veranstaltung wird von der Ärztekammer mit 4 Punkten approbiert und steht im DFP-Kalender.





http://www.qualityaustria.com



Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH ist der führende Ansprechpartner für System- und Produktzertifizierungen, Begutachtungen und Validierungen, Assessments, Trainings und Personenzertifizierungen und für die Austria Gütezeichen. Grundlage sind weltweit gültige Akkreditierungen beim BMWFW und internationale Zulassungen. Darüber hinaus vergibt das Unternehmen seit 1996 gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium den Staatspreis Unternehmensqualität. Der Leistungskern der Quality Austria liegt in ihrer Kompetenz als nationaler Marktführer für das Integrierte Managementsystem zur Sicherung und Steigerung der Unternehmensqualität. Damit ist die Quality Austria ein wesentlicher Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich und für "Erfolg mit Qualität". Sie kooperiert weltweit mit rund 50 Mitgliederorganisationen und ist nationaler Repräsentant von IQNet (The International Certification Network), EOQ (European Organisation for Quality) und EFQM (European Foundation for Quality Management). Über 12.000 Kunden in knapp 50 Ländern - davon circa 2.000 in Österreich - profitieren von der langjährigen Expertise des international tätigen Unternehmens.

Quality Austria

Himmelhoch PR

Doris Doppelhofer

Alser Straße 45/6

1080 Wien

doris.doppelhofer(at)himmelhoch.at

+43 650 203 74 11

http://www.himmelhoch.at



