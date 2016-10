Best of Hamburg mit besonderen Lieblingsplätzen für Genießer

Mehr als 250 Insider-Tipps, um die Stadt neu zu entdecken

Titel Best of Hamburg

(firmenpresse) - Hamburg, 12. Oktober 2016. Shopping, Aktivitäten und Gastro – ihre jeweils zehn Lieblingsplätze hat die MOPO-Redaktion wieder für Best of Hamburg ausgewählt. Von den zehn besten Newcomer-Restaurants über die Top Ten der Bars und Burgerläden bis hin zu den leckersten Torten-Cafés hat Hamburg einiges an kulinarischen Highlights zu bieten. Plus die besten Clubs, Marktplätze, Blumenläden, Dessous-Geschäfte und vieles mehr. Das Magazin ist für alle Hanseaten und ihre Gäste gemacht - eine bunte Wundertüte voller Tipps und Infos für noch mehr Hamburg.



„Wir verstehen uns als Cherrypicker für Hamburger und ihre Gäste, überraschen mit neuen Locations, kleinen, aber feinen Lokalen und den ganz besonderen Highlights, je nach Jahreszeit“, sagt Michaela Schirrmann, Geschäftsführerin von DUMONT Media.



Das Print-Magazin wird durch die App Best of Hamburg ergänzt. Zum Heft gibt es sie kostenlos dazu, sie kann im App Store und im Play Store heruntergeladen werden. Die App hält alle Highlights der letzten Ausgaben bereit – und vervollständigt so den mobilen Rundgang durch die Elbmetropole. Best of Hamburg erscheint gedruckt in einer Auflage von 15.000 Exemplaren und kostet 4,95 €. Die Ausgabe ist in den gängigen Stores auch digital erhältlich.





Mehr Hamburg geht nicht – lautet das Motto, dafür steht die Hamburger Morgenpost Tag für Tag, auf allen Medienkanälen, für die Hamburger in jedem Alter. Aus der Hamburger Boulevard-Zeitung ist längst eine Medienmarke geworden: Die MOPO erscheint täglich, und am Sonntag gibt es die Morgenpost am Sonntag. Die Magazine wie „Best of Hamburg“ und „Unser Hamburg“ gehören ebenso zum Portfolio wie das regionale Onlineportal und weitere Digitalangebote wie Twitter, Instagram und Facebook. Noch nie hat die Medienmarke Hamburger Morgenpost so viele Menschen in Hamburg erreicht wie heute. Bücher, eigene Events, Workshops und Apps runden das Portfolio der führenden multimedialen Marke ab.

