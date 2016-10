Licht und Luft für Gesundheit und Wohlbefinden

Innovative Dachfenster-Lösungen in der FertighausWelt Günzburg

(firmenpresse) - Hamburg / Günzburg, Oktober 2016. Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zählen zu den wesentlichen Kriterien modernen Bauens und Wohnens. Dass sich zukunftsweisendes Bauen ohne Einbußen in Bezug auf Komfort und Wohlfühlklima umsetzen lässt, zeigt Velux in Europas fortschrittlichster Musterhaus-Ausstellung, der FertighausWelt Günzburg. Hier wurden acht Einfamilienhäuser sowie das zentrale Empfangsgebäude mit großzügigen Dachfensterlösungen für mehr Tageslicht und frische Luft ausgestattet.



Nur wenige natürliche Ressourcen sind so günstig und gleichzeitig so wertvoll für den Menschen wie Licht und Luft. Sie sind Grundlage allen Lebens auf der Erde und damit Lebenselixiere, die das physische und psychische Wohlbefinden fördern. Für Dachfensterhersteller Velux, dessen Anspruch es ist, "Licht ins Leben zu bringen", ist es daher eine Selbstverständlichkeit, hierfür innovative Produkte zu entwickeln und diese stetig zu verbessern. Sebastian Dresse, Geschäftsführer der Velux Deutschland GmbH, formuliert die Intention dieses Anspruchs so: "Licht und Luft sind essentiell für das Wohlergehen der Menschen. Daher möchten wir mit unseren Produkten dazu beitragen, dass sie in ihrem Zuhause davon profitieren können."



Die Erkenntnis, wie wichtig Tageslicht für das Wohlbefinden und die Gesundheit eines Menschen ist, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Zwar sind viele Parameter noch nicht vollständig erforscht, sicher ist jedoch, dass das natürliche Licht die Gesundheit fördert und positiven Einfluss auf die Konzentration und den Biorhythmus hat. Zugleich zeigte das Velux Healthy Homes Barometer 2015, in dessen Rahmen 12.000 Europäer in zwölf Ländern zu Gesundheit, Umweltauswirkungen und Energieverbrauch ihres Zuhauses befragt wurden, dass genug Tageslicht und frische Luft sowie erholsamer Schlaf ganz oben auf der Wunschliste stehen.



Doch was genau ist dafür notwendig, mit welchen baulichen Lösungen lässt sich das realisieren, wovon Hausbewohner träumen? Fürs Dachgeschoss zeigt Velux in der FertighausWelt Günzburg die passenden Lösungen, um die Wohn- und Lebensbedürfnisse der Bewohner zu erfüllen - von großzügigen Fensterlösungen für Schräg- und Flachdächer über Tageslichtspots zur Belichtung innenliegender Räume bis hin zu Verdunkelungs- und Sonnenschutzprodukten wie Rollläden, Plissees oder Hitzeschutz-Markisen. Ganz neu sind Fenster mit elektrochromer Verglasung, die hervorragenden Hitzeschutz bieten, ohne auf Ausblick und Licht in der Wohnung verzichten zu müssen. So wird man den Ansprüchen an gesundes Wohnen, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gerecht. Und auch der Wohnkomfort kommt nicht zu kurz - denn die Lösungen lassen sich elektrisch per Fingertipp über ein Control Pad bedienen.





Über die Velux Deutschland GmbH

Die Velux Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein Unternehmen der internationalen Velux Gruppe. Der weltweit größte Hersteller von Dachfenstern ist mit mehr als 10.000 Mitarbeitern in rund 40 Ländern vertreten. In Deutschland beschäftigt die Velux Gruppe in Produktion und Vertrieb nahezu 1.000 Mitarbeiter. Neben Dachfenstern und anspruchsvollen Dachfensterlösungen für geneigte und flache Dächer umfasst die Produktpalette unter anderem Sonnenschutzprodukte, Rollläden und Zubehörprodukte für den Fenstereinbau. Automatisierte Lösungen und intelligente Sensorsysteme tragen zu einem gesunden Raumklima bei und steigern den Wohnkomfort. Solarbetriebene Produkte von Velux reduzieren den Energieverbrauch und leisten einen Beitrag zum nachhaltigen Bauen und Wohnen. Mit dem Modularen Oberlicht-System bietet das Unternehmen zudem eine Lösung speziell für öffentliche und gewerbliche Gebäude an.

Kommentare zur Pressemitteilung