Hypnosetherapie gegen Nägelkauen | Dr. Elmar Basse

(firmenpresse) - Innere Spannung macht sich meistens auch äußerlich bemerkbar, sagt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg (http://www.hypnose-hamburg.biz). Diese innere Spannung äußert sich in Stresssymptomen wie z.B. Grübelattacken, also dem ständigen Kreisen von Gedanken, kann aber auch motorischen Ausdruck finden in den Bewegungen der Finger, wie es beim Kauen an den Fingernägeln stattfindet.

Das Nägelkauen ist ein Problem, an dem typischerweise vor allem Kinder leiden, das sich aber bis ins Erwachsenenalter hinein fortsetzen kann, sagt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse. Es besteht dann aber nicht als bloße Angewohnheit fort, die man sich auch einfach abgewöhnen könnte, erklärt Dr. Elmar Basse. Wenn es so einfach wäre, dürften die allermeisten daran leidenden Menschen es leicht beheben können. Es dürfte ja kaum einen geben, so der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse, der das Nägelkauen nicht als belastend, störend und behindernd empfindet. Dies schon deshalb, meint Dr. Elmar Basse, weil es für andere Menschen leicht sichtbar und wahrnehmbar ist und somit einen Aussagewert über die eigene Person beinhaltet. Daran schließen sich aber zugleich Bewertungen durch die Beobachter an, denen die Betroffenen gerne entgehen würden, wenn sie denn könnten.

Der Versuch, sich "zusammenzureißen", droht aber nur zu oft fehlzuschlagen. Der bewusste Wille und der bewusste Verstand erweisen sich oftmals als nicht fähig, die Verhaltensänderung herbeizuführen. Dies liegt in der Regel letztlich daran, so meint der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse, dass das Nägelkauen sehr mit dem Gesamtaufbau des Organismus und seiner jeweiligen Verfasstheit zusammehängt. Wenn die innere Anspannungsbereitschaft hoch ist, so läuft im Körper ein Flucht-/ Angriffsprozess ab: Die Betroffenen reagieren schon auf niedrigschwellige Reize mit Angriffs- beziehungsweise Fluchttendenzen, sind also schnell aktiviert, erläutert der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse. Dass sie aber schnell aktiviert und aktivierbar sind, bedeutet noch nicht, dass es deswegen auch zu Erfüllungshandlungen kommt, die Stressspannung also abreagiert würde.



Ganz im Gegenteil ist es laut dem Hypnosetherapeuten Dr. Elmar Basse oftmals so, dass die vom Fingernägelkauen betroffenen Menschen gerade gar nichts tun. Der Körper unternimmt Vorbereitungshandlungen für Flucht-/ Angriffshandlungen, aber der Mensch bleibt einfach sitzen. Wohin dann mit der inneren Anspannung? Sie sucht einen Weg, sich abzubauen - und findet ihn gegebenenfalls im Kauen an den Fingern.

Das ist laut dem Hypnosetherapeuten Dr. Elmar Basse ein keineswegs so fernliegender "Lösungsversuch", wie man vielleicht denken könnte, da wir mit Finger und Mund ohnehin die meiste Zeit des Tages beschäftigt sind und das Nägelkauen etwas ist, dass man auch im Sitzen gut ausführen kann.

Hypnose in der Praxis für Hypnose Hamburg bei Dr. Elmar Basse kann eine Lösung bieten, um mit dem Nägelkauen fertig zu werden. Oft können schon eine oder einige wenige Sitzungen zu der gewünschten Veränderung führen.





Macht Erfahrung nicht oft den Unterschied? Klienten profitieren von der täglichen, intensiven Arbeit, die Dr. Elmar Basse mit Hypnose ausübt und die ihm eine große Erfahrung eingebracht hat.

In seiner Praxis für Hypnose Hamburg bietet Dr. Elmar Basse seit vielen Jahren klinische Hypnose und Hypnosetherapie an. Klinische Hypnose bei Dr. Elmar Basse kann bei einer großen Bandbreite von Anliegen helfen. Dazu zählen unter anderem die Raucherentwöhnung und die Gewichtsreduktion, aber auch die Behandlung von Ängsten und Schmerzen und vieles andere mehr. Gerne können Interessenten sich auch telefonisch oder per mail melden, um anzufragen, ob ihr Anliegen mit Hypnose bei Dr. Elmar Basse behandelt werden kann. Die Terminvereinbarung kann telefonisch erfolgen. Es steht aber auch ein Online-Terminkalender im Internet bereit, über den die Terminvereinbarung direkt elektronisch erfolgen kann.

Dr. Elmar Basse - Hypnose Hamburg

