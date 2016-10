Loipe statt Piste

Kinderhotels Europa bieten Langlauf für Kids – In Kärnten, Salzburg und Tirol auf den schmalen Skiern unterwegs

Kinder-Langlauf

(firmenpresse) - Skilanglauf hält gesund, macht fit, ist ideal, um die Landschaft zu genießen und damit für Kids auf den ersten Blick nur eins: langweilig! Spaß und Action assoziieren die Wenigsten mit der sanften Wintersportart. Wie man den Nachwuchs trotzdem für die Loipen begeistert, zeigen ausgewählte Partnerbetriebe der Kinderhotels Europa in Kärnten, Salzburg und Tirol. Die Vorteile liegen auf der Hand und schonen vor allem den Geldbeutel. Langlauf ist im Gegensatz zum Alpinsport eine kostenfreundliche Variante für die Ferien, ohne teure Skipässe und mit günstigerer Ausrüstung. Dazu sind die Loipen sehr viel sicherer als die überfüllten und dadurch auch gefährlichen Pisten. Durch geduldige Anleitung im Parcours und bei kleinen Spielen lernen die Kleinen rasch auf den Brettern zu stehen. Für den Spieltrieb sind die flexiblen Schuhe und leichten Skier auch viel besser geeignet als ihre starren, unbeweglichen Abfahrtsgeschwister. Ab zirka vier Jahren schult der sanfte Sport auch die Motorik und die Kondition. Die Betreuung erfolgt dabei stets in kleinen Gruppen und wie bei den Kinderhotels Europa selbstverständlich, mit auf die Bedürfnisse der Kleinen geschulten Experten. Das Übungsgelände befindet sich in direkter Nähe zum Hotel, damit Mama und Papa schnell zur Stelle sind, wenn es ums Zujubeln oder Trösten geht. Egal ob Langlaufen mit dem erfahrenen Profi, auf dem zugefrorenen See als ebenmäßige und optimale Trainingsrunde oder im spielerischen Parcours mit Maskottchen, die ausgewählten Partnerbetriebe der Kinderhotels Europa bieten ideale Bedingungen, um den Kindern mit viel Spaß und Abwechslung das Langlaufen näher zu bringen. Weitere Informationen zu Mitgliedsbetrieben mit passenden Kursen finden sich nachfolgend und unter www.kinderhotels.com.



Familiensporthotel Brennseehof, Feld am See | Kärnten

www.brennseehof.com Die Langlaufwochen im Familiensporthotel Brennseehof sind für sieben Nächte ab 1.743 Euro mit Vollpension für zwei Erwachsene und zwei Kinder ab acht Jahren inklusive zweistündigem Langlaufprobekurs und Ausrüstung für die Kinder in Bad Kleinkirchheim unter professioneller Anleitung der Ski- & Sportschule Krainer buchbar.





Familienhotel Kreuzwirt, Weißensee | Kärnten

www.hotelkreuzwirt.at Im Familienhotel Kreuzwirt sind sieben Nächte für zwei Erwachsene und ein Kind mit Vollpension ab 1.260 inklusive Benutzung aller Loipen buchbar. Die Partner-Langlaufschule Schwarzenbacher bietet Kurse mit Ausrüstung an.



Heidi-Hotel Falkertsee, Falkert/Patergassen | Kärnten

www.heidi-hotel.at Im Heidi-Hotel Falkertsee sind sieben Übernachtungen mit Vollpension für zwei Erwachsene und ein Kind ab 1.699 Euro buchbar. Die Partner-Skischule Falkert bietet Kurse mit Ausrüstung an.



Familien Natur Resort Moar-Gut, Großarl | Salzburg

www.moargut.com Im Moar-Gut sind sieben Übernachtungen mit Vollpension für zwei Erwachsene und ein Kind in einer Familiensuite mit einem dreitägigen Kinder-Langlaufkurs inklusive Ausrüstung ab 3.025 Euro buchbar.



Kinderhotel Felben, Mittersill | Salzburg

www.felben.at Das Kinderhotel Felben stellt seinen kleinen und großen Gästen für die gesamte Urlaubszeit kostenlose Kurse und Ausrüstungen zur Verfügung. Sieben Übernachtungen mit Vollpension sind in einem Familienzimmer ab 1.701 Euro für zwei Erwachsene und ein Kind buchbar.



Hagleitner Kinderhotel, Zell am See | Salzburg

www.kinderhotelzellamsee.at Im Hagleitner Kinderhotel sind sieben Übernachtungen mit Vollpension für zwei Erwachsene und ein Kind ab 2.411 Euro buchbar. Die Partner-Skischule Intersport Bründl bietet Kurse mit Ausrüstung an.



Alpenresidenz Ballunspitze, Gältür | Tirol

www.ballunspitze.com In der Alpenresidenz Ballunspitze sind sieben Übernachtungen mit Vollpension für zwei Erwachsene und ein Kind ab 1.939 Euro buchbar. Die Partner-Skischule Silvretta Galtür bietet Kurse mit Ausrüstung an.



Familienparadies Sporthotel Achensee, Achenkirch | Tirol

www.sporthotel-achensee.com Im Familienparadies Sporthotel Achensee sind sieben Übernachtungen mit Vollpension für zwei Erwachsene und ein Kind ab 2.148 Euro buchbar, Langlaufkurse werden im Hotel angeboten.





Kommentare zur Pressemitteilung