Gute Neuigkeiten für Hals und Stimme: Das neue Ricola Honig-Alpen-Salbei

Laufen bei Basel/Köln, Oktober 2016 – Ricola launcht pünktlich zur kühleren Jahreszeit die neue Variante Honig-Alpen-Salbei. Echter Honig und leckerer Alpen-Salbei machen das neue Bonbon zu einem unverzichtbaren Begleiter während der Erkältungszeit.

(firmenpresse) - Ricola – Synonym für erfolgreiche Kräuterbonbons aus der Schweiz – bringt die neue Sorte Honig-Alpen-Salbei auf den Markt. Echter Honig kombiniert mit würzigem Salbei aus den Schweizer Alpen und der berühmten 13-Kräutermischung machen dieses Bonbon einzigartig im Geschmack. Der beliebte Bonbonhersteller setzt damit auf den Geschmackstrend „Honig“ und trifft den Nerv der Zeit.



Der Honig für Ricola Honig-Alpen-Salbei stammt aus fairer und nachhaltiger Herstellung. Wie bei allen Produkten von Ricola werden die hochwertigen Kräuter nach naturgemäßen Richtlinien im Schweizer Berggebiet angebaut. So kommt das Produkt ganz ohne künstliche Aromen aus. Zunächst geprägt von einem zart-aromatischen Geschmackserlebnis, entfaltet das Bonbon zum Schluss ein honig-warmes Gefühl im Mund. Gleichzeitig ist der Salbei wohltuend für Hals und Stimme.



Die neue Variante Honig-Alpen-Salbei ist ab sofort im Handel zu einem UVP von 1,99€ erhältlich.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ricola.de/honigalpensalbei



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Ricola ist einer der modernsten und innovativsten Bonbonhersteller der Welt. Das Unternehmen exportiert Kräuterspezialitäten in mehr als 50 Länder und ist bekannt für Schweizer Qualität. 1930 gegründet, mit Firmenhauptsitz in Laufen bei Basel sowie Tochterfirmen in Europa, Asien und den USA, produziert Ricola mittlerweile rund 60 Sorten Kräuterbonbons und Teespezialitäten. Ende 2015 betrug der Umsatz der Gruppe (erstmalig ohne Disch AG) 294.7 Millionen Schweizer Franken.

Das Familienunternehmen gilt in der Schweiz als Pionier in Sachen Kräuteranbau, legt größten Wert auf ausgewählte Standorte und kontrolliert umweltschonenden Anbau ohne Einsatz von Pestiziden und Herbiziden. Ricola hat mit über 100 Bauern aus den Schweizer Berggebieten fixe Abnehmerverträge geschlossen.

Ricola bekennt sich zu einer wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen Unternehmensführung und ist für rund 400 Mitarbeitende ein verantwortungsbewusster Arbeitgeber. Die Verbindung der traditionellen Werte eines Familienunternehmens mit Qualitätsbewusstsein und Innovationsfreude macht den Erfolg der Schweizer Top-Marke aus.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Ricola AG

PresseKontakt / Agentur:

Megacult – marketing for the masses GmbH

Julia Südhölter

Brunnenstr. 153

10115 Berlin

Tel. (030) 208 98 64 35

suedhoelter(at)megacult.de

Datum: 14.10.2016 - 16:16

Sprache: Deutsch

News-ID 1412641

Anzahl Zeichen: 1217

Kontakt-Informationen:

Firma: Ricola AG

Ansprechpartner: Julia Südhölter

Stadt: Laufen bei Basel

Telefon: 030 208 98 64 35



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 14.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 118 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung