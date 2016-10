Ein Überblick über die verschiedenen Kapitalsorten

Kapital bedeutet mehr als einfach nur Geld

(firmenpresse) - In der Betriebswirtschaftslehre ist die Rede von vier verschiedenen Kapitalsorten, doch viele wissen nicht welche Kapitalsorte was genau umschreibt. Alle vier Arten von Kapital sind relevant für ein erfolgreiches Unternehmen, so Rieta de Soet, Geschäftsführerin der De Soet Consulting in Zug, Schweiz.



Im täglichen Gebrauch steht das Wort "Kapital" normalerweise für "Zahlungsmittel". In der Wirtschaft gibt es jedoch vier verschiedene Arten von Kapital, die von Laien selten als solches bezeichnet werden.



Das ökonomische Kapital:



Das ökonomische Kapital ist fast selbsterklärend. Darunter wird das herkömmliche Zahlungsmittel Geld verstanden und alles was man zu Geld machen kann. Diese Art von Kapital spielt in einem Betrieb zunächst natürlich die größte Rolle, so Rieta de Soet. Jede Firma benötigt Stammkapital, Mobiliar, technische Ausstattung.



Das kulturelle Kapital:



Kulturelles Kapital entsteht durch Bildung. Durch Fertigkeiten, Bücher, Maschinen. Das kulturelle Kapital einer Firma entsteht also durch die Mitarbeiter, die ihr Wissen anwenden, um ihrer Arbeit nachzugehen und den Betrieb am Laufen zu halten. So beispielsweise ein Steuerberater, der die Finanzbuchhaltung regelt.



Das soziale Kapital:



Soziales Kapital gewinnt in der Wirtschaft immer mehr an Bedeutung, so Rieta de Soet. Auch für die De Soet Consulting stellt soziales Kapital einen wichtigen Faktor dar. Es bezeichnet Beziehungen. Kontakte, die sich als nützlich erweisen können, auch bekannt als Vitamin B. Diese Kontakte können insbesondere im Business Center schnell wieder aufleben.



Das symbolische Kapital:



Symbolisches Kapital spielt zwar in der Ökonomie auch eine Rolle, ist jedoch eher zweitrangig. Hierbei geht es um Ansehen. Den Ruf, den man genießt, sich jedoch erst verdienen muss. Als Firma erreicht man sowas hauptsächlich durch Qualität, aber auch durch ehrenamtliches Engagement oder Nachhaltigkeit.





Verfügt man über eine gute Mischung der vier Kapitalarten, so ist das auch eine Garantie für den Erfolg des Unternehmens, so Rieta de Soet.





De Soet Consulting ist eine Beratungsgesellschaft mit einem Team von Betriebswirten, Steuerberatern, Marketing- und Unternehmensberatern, die über eine 20-jährige Beratungserfahrung verfügen. De Soet Consulting betreut weltweit in Amerika, Asien und Europa Kunden, die ihren bisherigen Standort verlagern oder eine neue Firma gründen wollen. De Soet Consulting bietet Komplettlösungen für Unternehmen an, die ihren Standort verlegen oder einen neuen Standort gründen wollen.

Datum: 14.10.2016 - 16:25

Kommentare zur Pressemitteilung