KERN AG ist Aussteller der tekom-Jahrestagung 2016

Die größte Veranstaltung für technische Kommunikation lädt vom 08. bis 10. November zum jährlichen Stelldichein ins Internationale Congresscenter Stuttgart ein. Auch die KERN AG, Sprachendienste ist mit einem Stand auf der Fachtagung vertreten und informiert Tagungsteilnehmer über ganzheitliche, effiziente Lösungen entlang der kompletten Dienstleistungskette in der technischen Dokumentation sowie über intelligente Übersetzungsprozesse.

(firmenpresse) - Frankfurt /Stuttgart. Auch 2016 bietet die tekom Deutschland e.V. mit der Jahrestagung sowie der parallel stattfindenden tcworld und der tekom-Messe den Marktplatz schlechthin für aktuelle Themen der technischen Kommunikation. Teilnehmer haben vom 08. bis 10. November die Möglichkeit sich im Internationalen Congresscenter Stuttgart (ICS) über aktuelle Themen zu informieren sowie Branchenkontakte herzustellen und zu vertiefen.



Am Stand 2/D03 können Messebesucher das vielseitige Portfolio der KERN AG kennenlernen. Der Full-Service-Dienstleister stellt neben einer ganzen Bandbreite an fremdsprachlichen Dienstleistungen insbesondere aktuelle Entwicklungen im Übersetzungsbereich und die Vorteile von vollumfänglichen Lösungsansätzen in der technischen Dokumentation vor. „Die technische Dokumentation ist heute deutlich aufwendiger als noch vor einigen Jahren. Neben einem angepassten Layout und Format zählen auch Rechtssicherheit, Konsistenz, Normenkonformität sowie eine präzise Zielgruppenorientierung zu entscheidenden Qualitätskriterien.“, erklärt Michael Kern, Mitglied des Vorstands der KERN AG. „Unsere langjährige Expertise als internationaler Profi in der fremdsprachlichen Kommunikation ermöglicht es uns jedoch, sämtlichen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen.“, so Michael Kern weiter. Die KERN AG ist ein zuverlässiger Partner entlang der gesamten Dienstleistungskette – von der Beratung in der technischen Dokumentation über die übersetzungsgerechte Erstellung unter Beachtung von Normen und Zielgruppen sowie dem Einsatz eines adäquaten Terminologie- und Translation-Memory-Managements bis hin zu DTP und Druck.



Besuchen Sie den Spezialist für globales Sprachenmanagement auf der tekom-Jahrestagung 2016 und nutzen Sie die Möglichkeit eines intensiven Austauschs mit einem von Europas erfolgreichsten Dienstleistern für multilinguale Kommunikation.





Die KERN AG mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist ein führender Sprachdienstleister im Bereich der internationalen Kommunikation mit über 50 Geschäftsstellen in Deutschland, Österreich, Frankreich, Großbritannien, Polen, den Niederlanden, den USA und China. Zu den Dienstleistungen der KERN AG gehören Übersetzen und Dolmetschen in allen Weltsprachen, technische Dokumentation, Software- und Website-Lokalisierung, Terminologie- und Translation-Memory-Management, Desktop-Publishing sowie Sprachentraining. Seit der Gründung im Jahr 1969 betreut die KERN AG einen stetig wachsenden internationalen Kundenstamm aus Industrie und Wirtschaft. Darüber hinaus vertrauen Regierungsstellen, international tätige Verbände und Anwaltssozietäten den professionellen Sprachdienstleistungen der KERN AG. Die KERN AG ist nach den internationalen Qualitätsnormen DIN EN ISO 9001:2015 sowie DIN EN ISO 17100:21015 zertifiziert und befindet sich zu 100% in Familienbesitz.

