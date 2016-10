Neues Angebot des DKSB: Integrationsbausteine für Eltern mit Zuwanderungsgeschichte

(ots) - Das Elternbildungsprogramm Starke Eltern - Starke

Kinder® des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) stärkt seit mehr als

drei Jahrzehnten die Erziehungskompetenz und verschafft so auch den

Kinderrechten in der Familie mehr Geltung. Nun bietet der DKSB

erstmals sogenannte Integrationsbausteine für Eltern mit

Zuwanderungsgeschichte an. Gefördert wird das Projekt vom

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.



"Wenn Kinder und Familien nach ihrer Flucht frühzeitig unterstützt

werden, kann ihr Integrationsprozess leichter gelingen. Einen Beitrag

dazu können die neuen Integrationsbausteine leisten, die

beispielsweise einem Besuch des Elternkurses Starke Eltern - Starke

Kinder® vorgeschaltet werden", sagt Heinz Hilgers, Präsident des

Deutschen Kinderschutzbundes.



Die Integrationsbausteine sollen Eltern über Hilfsmöglichkeiten

und Unterstützungsangebote informieren sowie Familien motivieren,

diese wahrzunehmen und so die gesunde Entwicklung ihrer Kinder zu

fördern. "Damit können die Bausteine zum Beispiel eine Brücke in die

frühkindliche Bildung in Kindertagesstätten bauen", ergänzt

DKSB-Bundesgeschäftsführerin Paula Honkanen-Schoberth.



Gleichzeitig ermöglicht das Angebot Begegnungen, regt zum

Austausch an und trägt zur Entlastung im Alltag bei. Inhaltlich

werden vor allem die Themen Herkunft und Identität, Kultur und Werte,

Kommunikation und Sprache, Erziehungsverantwortung und Kinderrechte

sowie Bildung und Gesundheit berücksichtigt. "Was die

Integrationsbausteine allerdings nicht können, sind Therapien,

rechtliche Beratung oder Beistand ersetzen und die sozioökonomische

Situation verändern", so DKSB-Präsident Hilgers.



Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend. "Niedrigschwellige Angebote wie die

Integrationsbausteine der Elternkurse helfen dabei, bestehende



Unsicherheiten und Ängste ab- und Vertrauen aufzubauen. Sie

ermöglichen aber auch das gemeinsame Lernen und das Annähern an die

Werte und Vorstellungen in Deutschland", sagt Dr. Ralf Kleindiek,

Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend.



Vorgestellt wurden die Integrationsbausteine, die auch in

Kooperation mit Einrichtungsträgern von Gemeinschaftsunterkünften und

Kindertagesstätten durchgeführt werden können, beim Fachtag

"Migration, Integration, Inklusion - Anforderungen an das

Elternbildungsangebot Starke Eltern - Starke Kinder®" am Freitag, 14.

Oktober 2016, in Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter

www.dksb.de/Content/shownews.aspx?news=319, zum

Elternbildungsprogramm Starke Eltern - Starke Kinder® unter

www.starkeeltern-starkekinder.de.







