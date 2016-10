Axialventilatoren für klima- und kältetechnische Anlagen

Ein Ventilator für alle Fälle

(PresseBox) - Bei Axialventilatoren, die in Verdampfern, Verflüssigern oder Wärmeübertragern der Luft-, Klima- und Kältetechnik arbeiten, sind außer dem geforderten Volumenstrom immer auch stärker Energieeffizienz und eine minimale Geräuschemission gefordert. Der Motoren- und Ventilatorenspezialist ebm-papst hat mit dem AxiBlade eine neue Generation von Axialventilatoren entwickelt, die alle Optimierungspotentiale nach dem neuesten Stand der Technik ausschöpft.

Modulares Konzept

Das Konzept des AxiBlade basiert auf einem Modul-System. Dieses besteht aus Wandringen unterschiedlicher Höhe mit einer aerodynamisch optimierten Geometrie. Hinzu kommen Laufräder mit profilierter Schaufelgeometrie und Winglets für einen maximalen Wirkungsgrad. Die Laufräder sind auf die unterschiedlichen Motoren ausgelegt mit denen sie kombiniert werden können, was die Effizienz steigert und Laufgeräusche reduziert. Durch das Nachleitrad lassen sich Abströmungsturbulenzen und damit die dynamischen Verlustanteile minimieren. Die Schutzgitter sind auf die unterschiedlichen Kombinationen abgestimmt und nach strömungstechnischen Kriterien optimiert. Sie dienen nicht nur dem Berührungsschutz, sondern tragen zusätzlich noch zum hohen Gesamtwirkungsgrad der Axialventilatoren bei. Dank ihres modularen Konzepts arbeiten die AxiBlade Axialventilatoren in ganz unterschiedlichen Anwendungen mit einem Wirkungsgradoptimum von bis zu 54 %. Dabei kann eine Geräuschreduktion von bis zu 8 dB(A) gegenüber dem Standardprogramm erzielt werden.

Passende Lösung für jeden Druckbereich

Die neuen Axialventilatoren lassen sich optimal auf die jeweilige Anwendung auslegen. So eignet sich der 190 mm hohe Standardwandring ohne Nachleitrad für niedrige bis mittlere Druckbereiche bis 200 Pa. Die Vorteile des Nachleitrades kämen in diesem Fall nicht zur Geltung. Wirkungsgrad und Betriebsgeräusch sind auch ohne dieses weit besser als der heute übliche Marktstandard. Interessant wird das Nachleitrad in Kombination mit dem ca. 300 mm hohen Wandring (je nach Baugröße) mit integriertem Diffusor für hohe Gegendrücke bis 290 Pa. Hier ist das Nachleitrad essentiell, um die hohe Effizienz zu erreichen. Je nach geforderten Druckbereichen können die passenden Komponenten miteinander kombiniert und entsprechend produziert werden.



Keine Designänderung am Kundengerät nötig

Da die Grundfläche der neuen Axialventilatoren dem heutigen Marktstandard entspricht sind am Endgerät praktisch keine Designänderungen notwendig. Außer mit den besonders energieeffizienten GreenTech EC-Motoren gibt es die AxiBlade auch mit den nach wie vor weit verbreiteten AC-Motoren. Aktuell sind bereits die Baugrößen 800 und 910 erhältlich, eine Erweiterung der Baureihe mit den Baugrößen 630 und 710 ist für 2017 geplant.



Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der Marktreife elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl u. a. mit Biowerkstoffen.

Im Geschäftsjahr 2015/16 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von knapp 1,7 Mrd. ?. ebm-papst beschäftigt über 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 18 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 57 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik.





