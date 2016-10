IHK-Statement: Gute Nachricht für das Saarland

IHK Präsident Dr. Richard Weber zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen

(PresseBox) - "Der Durchbruch bei den Verhandlungen zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ist eine gute Nachricht für das Saarland. Der beharrliche Einsatz der Landesregierung hat sich gelohnt: Denn die in Aussicht gestellten 500 Millionen Euro pro Jahr sind eine tragfähige Basis, um Land und Kommunen handlungs- und investitionsfähig zu halten. So kann das Saarland als Lebens- und Wirtschaftsstandort attraktiv bleiben und die Eigenständigkeit unseres Landes nachhaltig gesichert werden" - so kommentierte IHK-Präsident Dr. Richard Weber die heutige Einigung von Bundesregierung und Bundesländern.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Industrie- und Handelskammer des Saarlandes

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 14.10.2016 - 15:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1412650

Anzahl Zeichen: 706

Kontakt-Informationen:

Firma: Industrie- und Handelskammer des Saarlandes

Stadt: Saarbrücken





Diese Pressemitteilung wurde bisher 40 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung