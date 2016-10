Schöne Aussichten für Frauen: 25 Jahre Lobbyarbeit des Unternehmerinnenverbandes

Der Verband "Schöne Aussichten" ist ein Pionier der Frauennetzwerke in Deutschland. Seit 25 Jahren stärkt er branchenübergreifend die Präsenz selbstständiger Frauen in Wirtschaft und Gesellschaft.

(firmenpresse) - Der Verband selbständiger Frauen "Schöne Aussichten" feierte jüngst sein Jubiläum mit einem Festakt im Gästehaus des Hamburger Senats. Eingeladen hatte Katharina Fegebank, die Zweite Bürgermeisterin und Gleichstellungssenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg. In ihrer Geburtstagsrede betonte sie die Einzigartigkeit des Verbandes als Interessenvertretung von Einzelunternehmerinnen aller Branchen und hob hervor, dass die Gründungsfrauen den Zeitgeist erkannt hatten.

"Schöne Aussichten ist ein Pionier der beruflichen Frauennetzwerke in Deutschland", resümiert Bürgermeisterin Fegebank und stellt die Wichtigkeit weiblicher Lobbyarbeit heraus: "Die Schönen Aussichten machen Frauen sichtbar und hörbar und erfüllen damit eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe!"



Der Verband ist ein branchenübergreifendes und bundesweites Netzwerk für Gründerinnen, Freiberuflerinnen, Solounternehmerinnen und Firmeninhaberinnen. Interne Ziele des Netzwerkes sind der Aufbau von persönlichen und beruflichen Kontakten sowie der fundierte fachliche Austausch der Mitglieder. Nach außen macht sich der Unternehmerinnenverband stark für die öffentliche Präsenz selbstständiger Frauen und will Frauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft fördern. Seit seiner Gründung hat sich der Frauenanteil in wirtschaftspolitischen Gremien, wie z.B. den Handelskammern, deutlich erhöht.



Vor 25 Jahren konnten Freiberuflerinnen noch weit weniger auf positive Vorbilder und gute Netzwerke zurückgreifen. Sie mussten sich diese Strukturen selbst schaffen, wie sich Gründungsmitglied Cornelia Sperling erinnert: "Rückblickend kann ich sagen, dass mir die Gründung von Schöne Aussichten ermöglicht hat, aus der Isolation als Freiberuflerin Anfang der 90er-Jahre herauszukommen. Es war zu Beginn meiner Selbstständigkeit der Lernort für unternehmerisches Handeln."



Viele Frauen gründen damals wie heute um flexibel und selbstbestimmt zu sein, um Monotonie zu vermeiden und um eigene Ideen umsetzen zu können. Als Heilpraktikerin, Unternehmensberaterin, Sicherheitstechnikerin oder Bauphysikerin stehen sie dann vor existenziellen Fragen, bei denen sie Unterstützung und Anregung suchen: Wie setze ich angemessene Preise für meine Dienstleistung durch? Welche Altersvorsorge brauche ich? Wie kann ich Familie und Beruf vereinen? Was bedeuten die neuen Arbeitszeitmodelle für mich? Wichtige Fragen, die bei Netzwerkabenden und in Fachvorträgen diskutiert werden. Aus einer Keimzelle im Rheinland erwuchsen in den letzten 25 Jahren Verbandsgruppen in Aachen, Berlin/Brandenburg, München, Hamburg sowie im Ruhrgebiet mit einem reichen Schatz an Veranstaltungsformaten.





25 Jahre und wie weiter? Frauen dürfen wählen, studieren, Geld verdienen und es selbst verwalten, sie können Kanzlerin werden und sogar Ministrantin. Der Frauenanteil in allen Bereichen des öffentlichen Lebens ist gestiegen. Trotz dieser positiven Entwicklung sind immer noch zu wenige Frauen in politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Machtpositionen vertreten. Geschlechtergerechtigkeit kann nur durch ein Zusammenwirken von Politik, Wirtschaft, Medien und vielen Individuen entstehen. Ein Rezept scheint weltweit zu funktionieren: Frauen helfen Frauen.



Damit der Netzwerkgedanke deutschlandweit weiter wächst und möglichst viele Freiberuflerinnen davon profitieren können, unterstützt der Vorstand der Schönen Aussichten gezielt die Neugründung von Regionalgruppen in allen Bundesländern. "Ein besonderes Anliegen ist uns auch die Bündelung unternehmerischer Frauenpower in den wirtschaftlich starken Regionen wie Rheinhessen, Thüringen, Dresden und Leipzig, Magdeburg und Hannover, wo es einen hohen Anteil an weiblichem Gründungspotential gibt", betonen Theresa Tarassova und Petra Reinholz vom Bundesvorstand. "Wir wollen Präsenz zeigen und gezielte Lobbyarbeit für selbstständige Frauen betreiben!" Ganz im Sinne von Schöne Aussichten!







