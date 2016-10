Wirtschaftsstandort Frankfurt am Main

FFM - das deutsche Pendant zur Wall Street

(firmenpresse) - Obwohl Frankfurt am Main zunächst zahlenmäßig vergleichweise klein erscheint, bietet die Stadt längst einen optimalen Standort für Unternehmen.



Frankfurt am Main nimmt in Europa und weltweit immer mehr an Bedeutung ein. Die Stabilität der Wirtschaftsstadt wird durch die hohe Flexibilität definiert.



Frankfurt ist der Mittelpunkt der Rhein-Main-Region in der mehr als 5 Millionen Menschen leben. Die zentrale Lage von Frankfurt, die exzellente Infrastruktur und einer der größten Flughäfen weltweit ziehen Unternehmen aller Größen und Branchen in die Rhein-Main-Region, so Rieta de Soet, die ihr erstes Business Center vor 20 Jahren ebenfalls in Frankfurt am Main gründete. Egal ob Start Up oder längst etabliertes Großunternehmen, Frankfurt bietet allen Unternehmen Platz. Frankfurt ist Dreh- und Angelpunkt für die Bereiche Wirtschaft und Finanzen.



Mehr als 300.000 Unternehmen erwirtschaften in ein jährliches Bruttoinlandsprodukt von ca. 180 Milliarden Euro und beschäftigen mehr als 2,5 Millionen Menschen. Der internationale Branchenmix ist für die Business Center Branche eine solide Geschäftsgrundlage, so Rieta de Soet.



Frankfurt am Main, auch liebevoll "Mainhatten" genannt verfügt mittlerweile über eine Skyline mit mehr als 70 Hochhäusern. Der Main Tower ist Europas einziges öffentlich zugängliches Hochhaus mit einer Aussichtsplattform im 56. Stock. Schon Johann Wolfgang Goethe hatte einst prophezeit, dass seine Heimatstadt "groß und glänzend" werden würde. Auch das erste Öko-Hochhaus weltweit steht in Frankfurt. Es ist gelungen, ein Stadtbild zu schaffen, in dem futuristische und historische Fixpunkte harmonisch in einander übergehen.





Über GMC AG



GMC AG mit Hauptsitz in Zug/Schweiz, ist mit zahlreichen Business Centern international in Amerika, Australien, Asien und Europa vertreten. In seinen Business Centern stehen Betriebswirte, Steuerberater, Marketing- und Unternehmensberater den Kunden zur Verfügung, die seit über 20 Jahren in den Bereichen Business Center, Firmengründung und Managementberatung tätig sind.

GMC Global Management Consultants AG

GMC Global Management Consultants AG

Rieta Vanessa

Gubelstrasse 12

6300 Zug

info(at)gmc-consultants.ch

0041 41 560 77 00

http://www.gmc-consultants.ch



