Neues Dongfeng SUV-Modell im Changzhou National Hi-Tech District enthüllt

(ots) - Am 9. Oktober 2016 hat die

chinesische Dongfeng Motor Group ihr neuestes kompaktes SUV-Modell

Fengshen AX5 vorgestellt. Das Modell wird im Dongfeng-Werk im

Changzhou National Hi-Tech District (CND) in der ostchinesischen

Provinz Jiangsu vom Band rollen. Der Fengshen AX5 ist eine der

wichtigsten Neuvorstellungen des Autobauers für 2016 und besticht

durch sein Design. Verschiedene Ausstattungsmerkmale werden der

Hauptgrund sein, weshalb man dieses Auto besitzen will.

Beispielsweise gibt es ein 8-Zoll-Touchscreen, ein Rundumsichtsystem,

einen Totwinkel-Assistenten, ein elektronisches Stabilitätsprogramm,

ein Rückfahr-Radarsystem sowie LED-Tagfahrlicht und ein

Multifunktionslenkrad.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161013/428311



Das Werk in Changzhou ist die wichtigste strategische Investition

von Dongfeng Motor in Ostchina. Es ist zentral im Yangtse-Flussdelta

angesiedelt, was der Unternehmensstrategie der Entwicklung eigener

Marken zugute kommt. Die Stadt Changzhou betreibt eine

kontinuierliche Erneuerung und Transformation ihrer zehn

Industriesparten, was Autobauer und Zulieferer einschließt. 2015

waren in Changzhou 162 Autobauer und Zulieferer angesiedelt, die

insgesamt 65,62 Milliarden Yuan (ca. 9,76 Milliarden US-$)

erwirtschafteten. In diesem Jahr nehmen vier der führenden

chinesischen Autobauer -- BAIC Motor, Dongfeng Motor, Zotye Auto und

BAIC New Energy -- die Zügel in die Hand, um den Automobilsektor in

der Stadt neu aufzustellen. Dies betrifft unter anderem fünf

Hersteller von Spezialfahrzeugen sowie verschiedene Zulieferer in den

Bereichen Antriebsstrang, Elektrik/Batterie und Elektroniksteuerung.



Dem Werk von Dongfeng Motor in Changzhou fällt eine Schlüsselrolle

in der Geschäftsstrategie des Unternehmens zu. Es verfügt über

hochmoderne, automatisierte Fertigungsstraßen sowie intelligente



Produktionsmanagementsysteme. Das Werk erfüllt die technischen

Anforderungen für die Marken Dongfeng und Nissan und besitzt ein

flexibles Produktionssystem, und seine Prozesse für Stanzen,

Schweißen, Lackierung und Endmontage sind branchenführend. Die neue

und innovative Smart Factory ist den höchsten Branchenstandards für

Energieeinsparung und Umweltschutz verpflichtet. Von den Bändern

rollen derzeit 150.000 Fahrzeuge pro Jahr.







