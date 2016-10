Betriebsausflug - der Klassiker bei deutschen Firmen

Motivation bei den Mitarbeitern wird zu allen Jahreszeiten benötigt

Spaßund Zerstreuung beim winterlichen Betriebsausflug im Team.

(firmenpresse) - Im Sommer zählt der Betriebsausflug zur Unternehmensphilosophie vieler Firmen in der Bundesrepublik. Und wie sieht es in der kalten Jahreszeit aus?



Jedes Jahr wird zum Jahresende in deutschen Firmen die obligatorische Weihnachtsfeier gefeiert. Ein schönes Abendessen im Restaurant um die Ecke, ein Besuch auf dem regionalen Weihnachtsmarkt oder die Motto Party auf der Burg. Doch viele Firmen verzichten inzwischen auf die traditionelle Weihnachtsfeier in der Stadt und planen stattdessen einen winterlichen Betriebsausflug. Denn auf solch einer Fahrt lernen sich Mitarbeiter und die Chefs erst einmal richtig kennen.



Viele deutsche Firmen nutzen dabei die Gunst der Stunde und möchten den Betriebsausflug gleich mit einem innovativen Teambuilding Event ausstatten. Es gilt jedoch zu beachten, dass der Betriebsausflug nicht auf die Teamzusammenführung und auf das Lösen von Problemen ausgerichtet ist. Bei allenBetriebsausflug Ideen und Event Paketen stehen Spaß und Zerstreuung der Mitarbeiter im Mittelpunkt.



Eine große Auswahl an passenden Ideen für den Betriebsausflug bietet das Unternehmen "b-ceed: starke Ideen!". Die Profis von b-ceed planen den Betriebsausflug zielgerichtet und beraten die Kunden eingehend, um eventuelle Probleme zu lösen, die Mitarbeiter zu motivieren und um letztendlich nachhaltige Erlebnisse zu schaffen. Kunden von b-ceed können individuelle Betriebsausflüge planen lassen und dabei ihre Wünsche nennen oder sie suchen sich eines der zahlreichen Event-Pakete aus.



b-ceed unterstützt die Firmen nicht nur bei der Findung des richtigen Betriebsausfluges, sondern gibt Impulse, welche Ideen passend sein können. Das Angebot für den richtigen Betriebsausflug ist enorm. Deshalb stellen die Mitarbeiter von b-ceed gezielt Fragen zu den Wünschen und Anforderungen ihrer Kunden, um am Ende ein maßgeschneidertes Konzept erarbeiten zu können. Soll es ein aktives Event in der freien Natur sein, ein gemeinsames Kochevent oder lieber ein Betriebsausflug in unbekannte Gefilde, zu Lost Places, sogenannten verlassenen Stätten? Die Ziele sind vielseitig und man sollte sich hierbei durch Profis beraten lassen. Schließlich soll der nächste Betriebsausflug ja nachhaltig motivierend sein.





"Wichtig ist für die Kunden, dass sie bei dem Betriebsausflug mal etwas Neues entdecken und das Team indirekt motiviert wird" - so Michelle Heidenthal, Auszubildende Veranstaltungskauffrau bei b-ceed: starke Ideen!



Unser Fazit: der Betriebsausflug bietet eine gute Alternative zu der Weihnachtsfeier oder dem Sommerfest. Mit der passenden Idee werden die Teilnehmer motiviert und bekommen neue Kraft für das weitere Geschäftsjahr. Klasse!





Probleme lösen. Menschen motivieren. Erlebnisse schaffen. Das sind die drei Leitsätze, die b-ceed ausmachen. Mit starken Ideen in die Zukunft starten. Aus Kontrahenten Partner machen und gemeinsam erfolgreicher werden. Ihr Erfolg ist unser Antrieb und wir unterstützen Sie jederzeit professionell bei der Planung und Umsetzung von:



- Firmenevents und Firmenreisen weltweit.

- Full Service Event Kommunikation.

- Teambuilding Events für jedes Budget.

- Business Coaching und Teamcoachings zu einem festen Honorar in ganz NRW.



Passende Ideen für Firmenfeiern und Gala Veranstaltungen, die Weihnachtsfeier, das Sommerfest und die Motto Party werden ständig aktualisiert und erweitert. Rufen Sie uns für einen direkten Kontakt zu Ihren Themen an. Unter 02251 784 67 30 stehen wir Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite. Oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Thema. Wir nehmen uns für Sie Zeit und alle Konzepte, egal zu welchen Themen werden auf Ihre Wünsche und Vorstellungen zugeschnitten.

b-ceed GmbH

