Neue Westfälische (Bielefeld): SPD-Politiker Post: "Erfolg bei Bund-Länder-Finanzausgleich ist vor allem NRW zu verdanken"

(ots) - Bielefeld. Der Durchbruch beim

Bund-Länder-Finanzausgleich ist nach Meinung des Chefs der

NRW-Landesgruppe der SPD im Bundestag, Achim Post (Minden),

maßgeblich durch Nordrhein-Westfalen zustande gekommen. "Wir in NRW

können 1,4 Milliarden Euro mehr von unserem Geld behalten als vorher,

sagte Post der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen"

(Samstagsausgabe). "Die vereinbarte Neuregelung der

Bund-Länder-Finanzen ist vor allem Ministerpräsidentin Hannelore

Kraft und Finanzminister Norbert Walter-Borjans zu verdanken." Das

bevölkerungsreichste Bundesland habe sich in zentralen Punkten

durchgesetzt. ""Auch der Bund hat sich seiner Verantwortung nicht

entzogen", sagte Post: "Auf dieser Grundlage sollten wir jetzt

zeitnah mit den Beratungen im Deutschen Bundestag beginnen."







Kommentare zur Pressemitteilung