Burgdorf - KRS Fitness präsentiert ab Oktober 2016 ein ganzheitliches Fitnesstraining für Zuhause

Keine Lust auf Fitnessstudios? Es wird Zeit, eine neue Form des Fitnesstrainings auszuprobieren. Wie steht es um die eigene körperliche Fitness? Mit dem KRS Fitness Training Guide Advanced Home von Kevin-René Schilling kann das herausgefunden werden. Neue sowie effektive Übungen für den Muskelaufbau erlernen und endlich die Hintergründe einer effektiven Fettverbrennung entdecken.

Fitness verbessern mit dem Trainingskonzept von Kevin-René Schilling

(firmenpresse) - Ein Trainingskonzept für Freizeitsportler und Abnehmwillige. Vielseitig ist das Fitnesskonzept von KRS Fitness. Das Home Workout eignet sich insbesondere für Menschen, die gezielt Muskeln aufbauen und Fett verbrennen möchten. Fitnesstraining ohne Geräte mit dem eigenen Körpergewicht von Zuhause aus. Das Konzept setzt auf insgesamt 27 effektive Übungen, die den Muskelaufbau fördern und die Fettverbrennung ankurbeln.



Den Stoffwechsel anregen und überflüssige Pfunde verlieren. Mit dem Trainingskonzept von Kevin-René Schilling ist das möglich. Mit nur 3 Trainingseinheiten pro Woche kann der Körper wieder in Form gebracht werden. Ein neuartiges sowie vielseitiges Trainingskonzept entdecken, welches einen ganzheitlich begleitet. Ein abwechslungsreich gestaltetes Home Workout für Einsteiger und Fortgeschrittene.



Das Potential des Körpers neu entdecken und sich endlich fit fühlen. Dabei ist Fitness keine Frage des Alters. Im Gegenteil: Durch den KRS Fitness Training Guide Advanced Home kann das körperliche Wohlbefinden jederzeit gesteigert werden. Muskeln stärken, um sich fit durch den Alltag zu bewegen. Sich in Form bringen und von überflüssigen Fettpolstern befreien, die einen das Leben schwer machen.



Zu jeder Zeit und an jedem Ort der Welt trainieren. Aufgrund des durchdachten Trainingskonzepts von Kevin-René Schilling werden zur Steigerung des eigenen Fitnesslevels keine zusätzlichen Geräte benötigt. Mit dem Training Guide Advanced Home endlich zum gewünschten Ziel gelangen, wobei alle Übungen auch für den Outdoor-Bereich geeignet sind. Training in der Natur, basierend auf speziellen Übungen, die einen kontinuierlich herausfordern und sich ideal in den Alltag integrieren lassen.



Das von KRS Fitness entwickelte Trainingskonzept eignet sich aufgrund der hochintensiven Muskelübungen optimal für die Kräftigung der gesamten Körpermuskulatur. Insbesondere der obere und untere Rückenbereich profitieren von dem Home Workout. Die Muskeln in diesen Bereichen stärken, um die Bandscheiben zu entlasten. Ein gesunder Rücken für ein gesteigertes Wohlbefinden. Das ist nur ein weiterer Vorteil des Programms.





Das im Oktober 2016 veröffentlichte Konzept im Bereich des Fitnesstrainings ist zum Einstiegspreis von nur 37 Euro erhältlich und bietet einem die Möglichkeit, das Leben wieder aktiv zu gestalten und die eigene Fitness zu verbessern.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://kevinreneschilling.de/kevin-rene-schilling-training-guide-advanced-home-fatburner-bonus/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Kevin-René Schilling - Blogger und Founder des Online-Projekts KRS, welches sich mit den Themen Lifestyle, Fitness und Motivation beschäftigt. Initiiert wurde das Projekt im August 2016. Neben leicht umzusetzenden Tipps, erhalten Interessierte ausführliche Informationen zu den entsprechenden Themengebieten in Form von Artikeln, digitalen Produkten und Services.

Dies ist eine Pressemitteilung von

KRS Fitness by Kevin-René Schilling

Leseranfragen:

Kevin-René Schilling

Saalestraße 1 B

31303 Burgdorf

eMail: support(at)kevinreneschilling.de

PresseKontakt / Agentur:

Kevin-René Schilling

Saalestraße 1 B

31303 Burgdorf

eMail: presse(at)kevinreneschilling.de

Datum: 14.10.2016 - 17:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1412670

Anzahl Zeichen: 2815

Kontakt-Informationen:

Firma: KRS Fitness by Kevin-René Schilling

Ansprechpartner: Kevin-René Schilling

Stadt: Burgdorf

Telefon: 015751282451



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 111 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung