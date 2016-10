Kindermedienkongress und -Seminar

Kindermedienkongress und -Seminar der Akademie der Deutschen Medien am 14.+15. November 2016 in München

(firmenpresse) - „Snapchatter, Pokémon Go-Jäger und… Leser?“ Das Motto des 7. Kindermedienkongresses zeigt: das Mediennutzungsverhalten von Kindern hat sich stark verändert. Sie nutzen Smartphones, Tablets und Co. immer früher und ihre Aufmerksamkeit wird mehr denn je von neuen Kanälen und Apps in Anspruch genommen. Zum Beispiel von Pokémon Go, das kurzzeitig Schwung in den Markt der Augmented Reality-Games gebracht hat oder Snapchat/Snapkidz, das neben WhatsApp und YouTube zu einem der wichtigsten Kommunikationswege für Kids und Teens geworden ist.



Verlage und Medienunternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Häuser auf die sich rasant wandelnde Medienrealität von Kindern und Jugendlichen einzustellen. Aus diesem Grund veranstaltet die Akademie der Deutschen Medien am 14. November 2016 den 7. Kindermedienkongress in München. Hochkarätige Branchen-Strategen und Experten präsentieren, welche Wachstumsstrategien für Kindermedienmacher heute am effektivsten und welche Vermarktungskonzepte von Influencer- bis Content Marketing für ihr Portfolio sinnvoll sind.



Am Folgetag des Kindermedienkongresses, dem 15. November 2016, veranstaltet die Akademie zusätzlich ein Kindermedienseminar. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, anhand der Design Thinking-Methode innovative Ideen und Lösungsansätze für die Produktentwicklung oder Vermarktungsstrategien ihres Hauses zu entwickeln. Das Kindermedienseminar kann zu einem vergünstigten Paketpreis gebucht werden kann.



Referenten der Konferenz sind Louise Carleton-Gertsch (Consulting und Content Development, LCG Media for Children), Axel Dammler (Geschäftsführender Gesellschafter, Iconkids & Youth), Kristin Heitmann (Gründerin, appp media), Mareike Hermes (Leitung Business Development, Carlsen Verlag), Catherine McAllister (Head of Safeguarding & Child Protection, BBC Children's – Executive Producer, Independents, CBeebies), Jörg Risken (Publishing Director, Egmont Ehapa Media), Nico Wohlschlegel (Director Marketing & Creative TV, Walt Disney Company) und Daniel Zoll (CvD/Redaktionsleiter JAM FM, RTL Radiohaus Berlin und Social Media Berater).





Seminar und Konferenz richten sich an Fach- und Führungskräfte der Buch-, Zeitschriften-, Film & TV-, Musik-, Gaming- und Internetbranche sowie an Programm-, Marketing- und Vertriebsverantwortliche von Markenartiklern und Handelsunternehmen.







http://www.medien-akademie.de/konferenzen/kinderbuchmarkt/kindermedienkongress_2016.php



Über die Akademie:

Die Akademie der Deutschen Medien zählt mit rund 3.700 Teilnehmern pro Jahr seit 1993 zu den führenden Medienakademien in Deutschland. Mit ihrem Seminar- und Konferenzprogramm hat sie sich als zentraler Ansprechpartner für qualifizierte Weiterbildung rund um Medienmanagement und die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Print- und digitalen Medien etabliert. Als gemeinnützige GmbH ist die Akademie nicht primär von kommerziellen Faktoren getrieben, sondern dient dem gemeinnützigen Zweck der Weiterbildung.



Akademie der Deutschen Medien

Jacqueline Hoffmann, Leitung Konferenzen

Akademie der Deutschen Medien

Salvatorplatz 1, 80333 München

Tel. 089 / 29 19 53-56

jacqueline.hoffmann(at)medien-akademie.de

http://www.medien-akademie.de



Akademie der Deutschen Medien



