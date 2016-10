Fachmesse Retail World 2016 mit rund 60 Ausstellern parallel zum Deutschen Handelskongress

Vortragsprogramm in der Speakers' Corner zu Retail-Trendthemen

(PresseBox) - Am 16. und 17. November findet in Berlin die Fachmesse Retail World statt, die begleitende Ausstellung zum Deutschen Handelskongress 2016. Rund 60 Aussteller präsentieren dort aktuelle Lösungen für den Handel, von der Strategieberatung und Marktforschung über Multichannel-Lösungen, Mobile, CRM, Marketing, Filialmanagement, IT, Payment, Logistik bis hin zu Storedesign.

Das Programm der Speakers? Corner, das für alle Messebesucher frei zugänglich ist, umfasst Vorträge zu Themen wie Customer Experience, Retail Marketing, Business Operations und Retail Logistics. Eines der Highlights ist die Start-up-Session mit dem Keynote-Speaker Felix Thönnessen, Berater und Kandidaten-Coach bei der VOX-Sendung ?Die Höhle der Löwen?.

Die zweitägige Fachmesse Retail World kann auch unabhängig von der Teilnahme am Deutschen Handelskongress besucht werden. Messetickets sind zum Preis von 25 EUR unter www.handelskongress.de/retail-world/Messebesucher-Registrierung.php erhältlich.

Experten von IBM, IFH Köln, Vanderlande bis Wirecard in der Speakers? Corner

Das Programm der Speakers? Corner, die sich inmitten der Retail World Fachmesse befindet, behandelt aktuelle Trendthemen und Best Practices des Handels. So wird Sven Bruck, Begründer des Empathischen CRM und Inhaber die dialogagenten zum Thema NextRetail in der Session Customer Experience sprechen. Rita Liu, Head of EMEA Alipay und Markus Eichinger, Vice President Wirecard stellen gemeinsam die mobile Zahlungsmethode Alipay vor.

Start-up-Session mit Coach von ?Die Höhle der Löwen?

Für großes Aufsehen in der Start-up-Szene sorgt derzeit die VOX-Sendung ?Die Höhle der Löwen?. Für den Erfolg der Kandidaten ist dabei nicht nur der Pitch vor der Jury, sondern auch die Förderung und Beratung hinter den Kulissen wichtig. Felix Thönnessen ist Gründerberater aus Düsseldorf. Er trainiert die Kandidaten der Sendung vor ihren Präsentationen und feilt mit ihnen an den Business-Plänen. Im Rahmen der Start-up-Session in der Speakers? Corner auf der Retail World Fachmesse erläutert er, was etablierte Unternehmen von Start-ups lernen und wie sie den ?Gründer-Spirit? auf ihr Unternehmen übertragen können. Das komplette Programm der Speakers Corner findet sich online unter www.handelskongress.de/retail-world.



Retail Tech Suite von KPMG auf der Fachmesse Retail World

Rund 60 Unternehmen aus 5 Ländern präsentieren ihre Dienstleistungen und Produkte auf der Retail World. Das Produktspektrum der Retail World reicht von automatischer Förder- und Lagertechnik über Lösungen für den Point-of-Sale, E-Commerce, Digital Signage, Forderungsmanagement, ERP, Kassenmanagement und Payment, Logistik, CRM und Dialogmarketing, elektronischen Preisschildern, Recycling bis hin zu Medienproduktion. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um die Störerhaftung sind die Lösungen interessant, die für Kunden-WLAN und damit verbundene Analyse-Techniken angeboten werden. In der Retail Tech Suite von KPMG können die Messebesucher innovative Handels-Technologien selber testen. KPMG deckt dabei die End-to-End Wertschöpfungskette im Handel ab.

Besucher der Fachmesse Retail World können ebenfalls am Business Speed Dating teilnehmen, das am 16. November um 18.30 Uhr stattfindet. Dabei haben die Teilnehmer die Möglichkeit, innerhalb einer 45-minütigen Networking-Session zehn potenzielle Geschäftspartner- / innen kennenzulernen und ihr persönliches Netzwerk auszubauen.

Nesrin Tawfik, Bereichsleiterin Programm Management & Business Development beim Veranstalter Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt: ?Die Retail World Fachmesse hat sich in den letzten Jahren stetig positiv entwickelt. Sie zeigt Innovationen speziell für den Handel. Durch das hochkarätige Vortragsprogramm und die Networking-Möglichkeiten lohnt sich Ihr Besuch auch unabhängig von einer Teilnahme am Deutschen Handelskongress.?

Die Fachmesse Retail World ist am 16. November von 09.00 Uhr bis 19.30 Uhr und am 17. November von 09.00 Uhr bis 15.45 Uhr geöffnet. Alle Informationen finden sich unter www.handelskongress.de/retail-world.



Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH ist einer der führenden Anbieter von Veranstaltungen für den Handel und die Konsumgüterindustrie. Das Motto von Management Forum ist "Excellence in Business Information" und steht für Top-Informationen, exzellentes Fachwissen und Networking-Möglichkeiten für Teilnehmer aus Handel, Industrie und Dienstleistung. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern und Partnern garantieren die Events von Management Forum aktuelle Branchennews und Fachinformationen aus erster Hand und gelten als die führenden Events der jeweiligen Branche. Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH veranstaltet ca. 30 Kongresse/Kongressmessen pro Jahr.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH ist einer der führenden Anbieter von Veranstaltungen für den Handel und die Konsumgüterindustrie. Das Motto von Management Forum ist "Excellence in Business Information" und steht für Top-Informationen, exzellentes Fachwissen und Networking-Möglichkeiten für Teilnehmer aus Handel, Industrie und Dienstleistung. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern und Partnern garantieren die Events von Management Forum aktuelle Branchennews und Fachinformationen aus erster Hand und gelten als die führenden Events der jeweiligen Branche. Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH veranstaltet ca. 30 Kongresse/Kongressmessen pro Jahr.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH

Datum: 14.10.2016 - 17:04

Sprache: Deutsch

News-ID 1412678

Anzahl Zeichen: 5209

Kontakt-Informationen:

Firma: Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH

Stadt: Frankfurt am Main





Diese Pressemitteilung wurde bisher 84 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung