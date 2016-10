neues deutschland: Das Reförmchen - über den Finanzpakt zwischen Bund und Ländern

(ots) - Jetzt zeigen sich alle glücklich und zufrieden. »Es

war mindestens eine Eins minus, was wir zusammen hingelegt haben«,

sagt etwa Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff. Nun ja.

Bund und Länder haben sich auf einen neuen Finanzpakt geeinigt, der

Bund zahlt nun finanzschwachen Ländern im Jahr 2020 mit 9,5

Milliarden Euro eine Milliarde mehr, als er ursprünglich angeboten

hatte. Die Hilfen werden in den Folgejahren allenfalls ein bisschen

erhöht. Das ist ein kleiner Fortschritt, der nach jahrelangen

Verhandlungen erzielt wurde.



Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass der Bund und

reiche Länder finanzschwache Regionen unterstützen. Schließlich sind

beispielsweise die ostdeutschen Bundesländer nicht dafür

verantwortlich, dass die meisten Konzerne ihre Zentralen in

Westdeutschland haben und dort Körperschaftssteuer abführen. Das

bisschen Solidarität ist aber nicht selbstverständlich. So hat

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer immer wieder darüber

gejammert, dass der Freistaat ärmeren Ländern Geld überweisen muss.

Dabei hat Bayern selbst ab 1950 immerhin 37 Jahre lang ununterbrochen

selbst Hilfe erhalten.



Die Bundesregierung wiederum hat Gegenleistungen für den höheren

Zuschuss gefordert und erhalten. So soll eine

Infrastrukturgesellschaft für das Fernstraßennetz gegründet werden.

Dies bedeute keine Privatisierung, verspricht Mecklenburg-Vorpommerns

Ministerpräsident Sellering. Wir werden sehen, ob es dabei bleibt.







