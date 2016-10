NEU bei Caseking: Erlebe die virtuelle Realität wie nie zuvor - Die Immerz KOR-FX Force-Feedback-Weste ist ab sofort erhältlich

(PresseBox) - Consumer-taugliche VR-Brillen sind das große Highlight in diesem Jahr. Auf der Gamescom 2016 haben interessierte und neugierige Gamer bis zu sechs Stunden angestanden, um die virtuelle Realität am Caseking-Stand zu erleben. Um das einmalige Erlebnis des Zockens in VR nun noch intensiver zu gestalten, präsentiert Immerz die KOR-FX Gaming Force-Feedback- Weste. Dieses geniale Gimmik wandelt Sound in haptisches Feedback um und lässt viele Spiele noch realistischer wirken! Die KOR-FX Force-Feedback-Weste kann ab sofort bei Caseking bestellt werden.

Die Immerz KOR-FX Gaming Force-Feedback Weste bringt das Zocken am PC auf ein völlig neues Level. Die Weste ist mit haptischen Force-Feedback-Wandlern ausgestattet, die den Sound des Spiels in ein spürbares Erlebnis umwandeln. Das Prinzip dahinter ist von Gamepads und Lenkrädern mit Force Feedback bekannt. Mit der KOR-FX Force-Feedback-Weste kann man das Spielgeschehen nicht nur hören, sondern auch spüren!

Spiele völlig neu erleben, mit der KOR-FX Force-Feedback-Weste ist genau dies möglich, denn das durch die 4DFX-Technologie ermöglichte Force Feedback lässt zum Beispiel Erschütterungen und Explosionen sehr viel realistischer wirken, da neben dem Hören nun auch das Fühlen der Explosion ermöglicht wird. Die 4DFX-Technologie wandelt akustische Signale in haptisches Feedback um, das durch zwei Wandler in der Weste auf den Körper des Trägers übertragen wird.

Neben normalen Spielen profitieren vor allem VR-Brillen und Head Mounted Displays (HMDs) von der Force-Feedback-Weste. Bei VR-Spielen taucht der Spieler in die virtuelle Realität ein und je nach Spiel kann die Umwelt hier schnell in Vergessenheit geraten. Diese "Echtheit" des Erlebten kann durch eine Force-Feedback-Weste noch weiter gesteigert werden, da durch die Vibrationen zusätzlich der Tastsinn stimuliert wird. Für eine "absolute" Immersion würden nur noch auf das Spielgeschehen abgestimmte Gerüche fehlen.

Die Immerz KOR-FX Force-Feedback-Weste kann ab sofort bei Caseking zum Preis von 129,90 Euro unter folgendem Link bestellt werden:



https://www.caseking.de/kor-fx



Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben sind ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming- Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazu kommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming- PCs an.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien) und www.kellytech.hu (Ungarn) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Polen.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

