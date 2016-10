Neu bei Caseking: Lüfterloser Streacom DB4 Design-Cube&Transportabler Streacom BC1 Benchtable aus Premium-Aluminium!

(PresseBox) - Streacom ist ein Meister der präzisionsgefertigten PC-Gehäuse aus hochwertigem, massivem Aluminium, doch mit dem DB4 Fanless Cube-Case aus hochpräzise verarbeiteten Premium-Materialien präsentiert der Hersteller ein wahrhaft innovatives Mini-ITX-Gehäuse mit passiver CPU-Kühlung, das der Markt so noch nicht gesehen hat. Und mit dem offenen BC1 Benchtable stößt Streacom erstmals in den Overclocker- und Enthusiasten-Markt vor. Der Clou des BC1: Der Benchtable lässt sich jederzeit wie ein Campingtisch demontieren und damit sehr bequem transportieren. Die Streacom Innovationsgehäuse DB4 & BC1 sind voraussichtlich Anfang Dezember 2016 bei Caseking lieferbar.

Streacom DB4 Fanless Cube-Gehäuse

Dieses monolithische Design-Meisterwerk aus hochpräzise verarbeiteten Premium-Materialien kühlt den im inneren verbauten Prozessor via Kupfer-Heatpipes über seine prunkvollen Aluminium-Außenplatten völlig geräuschlos und sieht dabei auch noch umwerfend aus! Der kompakte Würfel mit Maßen von nur 26 x 26 x 27 cm ist eine innovative Augenweide für ein Mini-System, das durch Streacoms proprietäres ZF240 ZeroFlex Fanless-Netzteil (nicht im Lieferumfang) oder eine optionale NanoPSU samt externem Notebook-Netzteil mit Energie versorgt werden kann.

Features des Streacom DB4 Mini-ITX-Cubes:

Extrudiertes Premium-Aluminium mit sandgestrahltem Finish in Silber

Komplett passive CPU-Kühlung durch die Außenplatten (max. 65W TDP)

Für Mini-ITX-Mainboards aller Sockel (Intel & AMD)

Bis zu 5x 3,5-Zoll- und 12x 2,5-Zoll-Laufwerke (Kombinationen möglich)

Dual-Slot-Erweiterungskarten bis 20 cm Länge / 11,6 cm Höhe

Streacom BC1 Open Benchtable

Mit Hwbot und OverClocking-TV ist es Streacom gelungen, namhafte Größen der internationalen Overclocking-Community hinter sich versammeln. Im Rahmen des "Open Benchtable Project" hat Streacom gemeinsam mit seinen Partnern einen clever designten, transportablen und offenen Benchmark-Tisch kreiert. Der Clou des BC1: Der Benchtable lässt sich jederzeit wie ein Campingtisch demontieren und damit in einen flachen Transportzustand versetzen. Damit wird es zum Kinderspiel, schnell und unkompliziert eine vollständige Testplattform auf- und wieder abzubauen - ein Traum für Übertakter, Enthusiasten, Kryptocoin-Miner und Spezialisten, die auf Reisen einen bequem zu transportierenden Benchtable benötigen.



Features des Streacom BC1 Benchtables:

Kompakte Maße & geringes Gewicht von 1,8 kg für höchste Portabilität

Komplett demontierbar wie ein Camping-Tisch auf nur 8 mm Höhe

Keine Längenbeschränkungen für GPU(s), Netzteil oder CPU-Kühler

2x 2,5/3,5-Zoll-Laufwerke + 4x 120/140er Lüfter oder 2x Radiatoren bis 240 mm

Werkzeuglose Montage dank Rändelschrauben & gummierte Standfüße

Beide Gehäuse sind voraussichtlich Anfang Dezember 2016 lieferbar. Zu den Streacom Aluminium-Gehäusen DB4 & BC1 bei Caseking: https://www.caseking.de/streacom-db4













Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben sind ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming- Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazu kommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming- PCs an.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien) und www.kellytech.hu (Ungarn) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Polen.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

