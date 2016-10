TCS präsentiert Ergebnis für das 2. Quartal im Geschäftsjahr 2016/17

5.2 Prozent Zuwachs im Jahresvergleich - Europa zeigt starkes Wachstum

(PresseBox) - Tata Consultancy Services, führender Anbieter von IT Services, Beratungsleistungen und Business Solutions, veröffentlicht seine konsolidierten Geschäftsergebnisse nach IFRS in Dollar für das Quartal, das zum 30. September 2016 endete:

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der kompletten englischsprachigen Mitteilung im beigefügten Dokument.



Tata Consultancy Services ist ein weltweiter Anbieter von IT-Services, Beratungsleistungen und Geschäftslösungen, die global agierenden Unternehmen schnellen, nachhaltigen Nutzen eröffnen - und das mit einem guten Gefühl von Sicherheit. Das einzigartige Global Network Delivery ModelTM von TCS beinhaltet ein beratungsorientiertes, integriertes Portfolio mit IT-, BPO-, IT-Infrastruktur-, Engineering- und Assurance-Services. Es gilt als Benchmark für exzellente Softwareentwicklung. TCS gehört zur Tata Group, dem größten industriellen Mischkonzern Indiens, und verfügt über 353.000 hochqualifizierte IT-Berater in 45 Ländern. Das Unternehmen erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gesamtertrag in Höhe von 16,5 Milliarden US-Dollar (Stichtag: 31. März 2016). Es ist in Indien an der National Stock Exchange und der Bombay Stock Exchange notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.tcs.com

Folgen Sie TCS auf Twitter: https://twitter.com/tcs_de





