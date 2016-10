Das Erste / Ergänzte Gästeliste für ANNE WILL am 16. Oktober 2016 um 21:45 Uhr im Ersten

Der Fall Al-Bakr - Ist der Staat dem Terror gewachsen?



Nach dem Suizid des Terrorverdächtigen Jaber Al-Bakr steht die

sächsische Landesregierung massiv in der Kritik. Welche Folgen hat

das Versagen der Justizbehörden? Sind wir für den Kampf gegen den

Terror richtig aufgestellt? Und welche Gefahr geht von als

Flüchtlinge getarnten IS-Terroristen aus?



Zu Gast bei Anne Will:



Sebastian Gemkow (CDU, sächsischer Justizminister)

Joachim Herrmann (CSU, bayerischer Innenminister)

Katja Kipping (Die Linke, Parteivorsitzende)

Georg Mascolo (Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und

Süddeutscher Zeitung)

Abdul Abbasi (syrischer Videoblogger)



