Weser-Kurier:Über Kulturangebote schreibt Iris Hetscher:

(ots) - Menschen mit türkischem Migrationshintergrund

stellen in Deutschland und Bremen die größte ethnische Minderheit.

Viele von ihnen sind in der x-ten Generation hier, engagieren sich in

Verbänden und Parteien, sind erfolgreiche Geschäftsleute und

geschätzte Kollegen. In Theater- oder Konzertsälen sieht man sie

dagegen selten. Am Donnerstag war das anders. In der Shakespeare

Company bestand das Publikum zum größten Teil aus Deutschtürken;

gegeben wurde "Macbeth" auf Türkisch. Beim Konzert mit dem Sänger

Zülfü Livaneli im Sendesaal war das Bild ähnlich; das Cinemaxx hat

das Potenzial längst erkannt und zeigt regelmäßig türkische Filme im

Original. Auch im Theater Bremen weiß man seit dem erfolgreichen

Liederabend "Istanbul", dass es nicht schaden kann, sich näher mit

der Kultur der Länder zu befassen, aus denen viele in das

Einwanderungsland Deutschland kommen. Solche Veranstaltungen können

Türöffner sein für Menschen, die mit den Angeboten des traditionellen

deutschen Kulturbetriebs noch fremdeln, von daher könnten es ruhig

ein paar mehr sein. Treuen Veranstaltungsbesuchern eröffnen

"Istanbul" oder "Macbeth" zudem weitere Welten.







