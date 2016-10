Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Fall Peggy

(ots) - Anwalt Narin fordert, alle unaufgeklärten Fälle

unter die Lupe zu nehmen, bei denen zwischen dem Abtauchen des NSU

1998 und seinem Auffliegen 2011 Kinder als vermisst gemeldet wurden.

Das ist aus zwei Gründen richtig: Bestätigt sich seine These, würde

dies den Eltern zumindest eine Antwort geben, die ihnen in ihrer

Trauer hilft. Zum anderen würde es beweisen, dass der NSU sich in

einem Netz aus Neonazis und organisierten Kriminellen bewegte - und

damit größer war als die drei Personen, die derzeit viele noch für

"den NSU" halten.







