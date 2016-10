Ostthüringer Zeitung: Jörg Riebartsch kommentiert: Schildbürgerstreich in Thüringen

(ots) - Nachdem die rot-rot-grüne Landesregierung ihre Pläne

für neue Landkreise und die Abschaffung der meisten kreisfreien

Städte vorgelegt hat, schwappen Wellen der Erregung über Thüringen.

Weshalb es insbesondere im Osten des Landes zu anhaltender Empörung

und Verstörung kommt, lässt sich einfach mit der Parabel von den

Schildbürgern erklären. Diese bauten sich neue Rathäuser, vergaßen

aber die Fenster. Mit Eimern, in denen sie glaubten das Sonnenlicht

einfangen zu können, wollten sie hernach das Helle ins Dunkle

tragen. Als in Schilda noch die CDU regierte, hat man sich deshalb

gar nicht erst des Themas angenommen. Bleibt es halt dunkel im

Rathaus. Dann zogen neue Herren in Schilda ein. Die kamen auf die

Idee: Wir nehmen einfach größere Eimer und legen die Rathäuser ohne

Fenster zu einem großen Rathaus ohne Fenster zusammen. Dann müssen

wir in weniger Rathäuser das Licht tragen. Aber auch so lassen sich

die Gesetze der Physik nicht aushebeln. Der Fehler der rot-rot-grünen

Schildbürger besteht darin, dass sie sich keine Gedanken darüber

machen, was eigentlich in den Rathäusern passieren soll. Erst wenn

man das weiß, kann man festlegen, wie viel Rathäuser man braucht und

muss dort Mauern einreißen. Dann klappt es auch mit dem Licht. Ist

aber von einem ministeriellem Beamtenapparat zu erwarten, dass er

sich selbst vorbildlich reformiert? Nein! Hat man jemals was aus der

Staatskanzlei gehört, mit wie viel weniger Mitarbeitern man dort

auskommen will, wenn schon als Begründung für eine Gebietsreform die

Mär der sinkenden Bevölkerungszahl in Thüringen verbreitet wird?

Nein! Stattdessen schafft man es nicht mal dem läppischen Wunsch der

Städte Gera und Eisenach zu entsprechen, den Zusatz "Hochschulstadt"

auf die gelben Ortsschilder pappen zu dürfen. Thüringens Bürger

wollen eine dienstleistungsorientierte und effiziente Verwaltung.



Wenn es die mal geben sollte, kann man immer noch überlegen, in

welchen Räumen sie untergebracht wird.







