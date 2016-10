Klondex Mines mit 16 % Produktionssteigerung im 3. Quartal

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte Klondex seine Gesamtproduktion um rund 16 % auf 37.070 Unzen Goldäquivalent steigern.

(firmenpresse) - Der kanadische Edelmetallproduzent Klondex Mines (ISIN: CA4986961031 / TSX: KDX) hat in dieser Woche seine Produktionsergebnisse für das vor Kurzem beendete 3. Quartal vorgelegt und dabei erstmals auch konkrete Zahlen zu seiner neuen 'True North'-Mine in Kanada genannt.



Demnach konnte das Unternehmen seine Gesamtproduktion im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 16 % auf 37.070 Unzen Goldäquivalent steigern. Dabei entfielen 23.858 Unzen Goldäquivalent, bestehend aus 23.654 Unzen Gold und 15.023 Unzen Silber, auf das 'Fire Creek'-Projekt im US-Bundesstaat Nevada, das seine Förderung um 13 % ausbauen konnte. Weitere 11.445 Unzen Goldäquivalent, die sich aus 7.523 Unzen Gold sowie 291.031 Unzen Silber zusammensetzten, steuerte die ebenfalls in Nevada befindliche 'Midas'-Mine bei, deren Produktion damit etwa 6 % höher ausfiel als im Vorjahr. Im Zuge der Aufarbeitung von Erzrückständen aus den Schlämmbecken ('Tailings') der zu Jahresbeginn erworbenen 'True North'-Mine in der kanadischen Provinz Manitoba konnte die Gesellschaft zudem erstmals 1.752 Unzen Gold gewinnen.



Obwohl die Produktion gegenüber dem 2. Quartal des laufenden Geschäftsjahres ein wenig überraschend um 11 % zurückging, zeigte sich Klondex-Präsident und -CEO Paul Huet zufrieden mit den erzielten Resultaten: "Unsere Produktion im 3. Quartal lag im Einklang mit unseren Minenplänen, zumal wir die Abraumentwicklung an beiden Minen - 'Fire Creek' und 'Midas' - vorangetrieben haben." Auf diese Weise habe man sich gut positioniert, um das Jahr mit einem "Höhepunkt" zu beenden. Man nehme daher auch weiter Kurs auf das selbstgesteckte Förderziel für die Nevada-Operationen von 145.000 bis 150.000 Unzen Goldäquivalent.



Auch bei der kanadischen 'True North'-Mine, wo die Wiederaufbereitung der 'Tailing'-Bestände vor Kurzem abgeschlossen und das erste Erz der dortigen Mühle zur Verarbeitung zugeführt worden sei, rechne man nach wie vor damit, die für dieses Jahr ausgegebene Produktionsvorgabe von 8.000 bis 12.000 Unzen Gold einhalten zu können.





Ein besonders erfreuliches Ergebnis konnte die Gesellschaft abschließend noch hinsichtlich ihres Edelmetallabsatzes vermelden: Mit insgesamt 41.553 verkauften Unzen Goldäquivalent stellte man hier im 3. Quartal einen neuen Unternehmensrekord auf. Hierfür wechselten 36.648 Unzen Gold, davon 1.000 Unzen aus der Produktion der 'True North'-Mine, sowie 362.500 Unzen Silber ihren Besitzer.



Inwieweit sich dieser neue Bestwert auch positiv auf das Finanzergebnis der Gesellschaft ausgewirkt hat, werden Klondex-Aktionäre allerdings erst am 3. November 2016 erfahren. Dann will das Unternehmen nach Börsenschluss in Toronto seine Geschäftszahlen für das 3. Quartal veröffentlichen.





