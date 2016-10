Warum nicht mal einen Kenia-Urlaub als Familienurlaub planen?

kenia-urlaub.de

(firmenpresse) - Familien können aus einem großen Angebot an Urlaubszielen wählen. Wer sich gerade mit der Urlaubsplanung für das kommende Jahr befasst, sollte sich einmal über Kenia genauer informieren. Das Land im Osten Afrikas ist mit seinen Stränden und seiner Tierwelt ideal für Familien mit Kindern. Hinzu kommen ein ganzjährig angenehmes Klima und ebensolche Wassertemperaturen. Das Southern Palms Beach Resort ist ein 4-Sterne-Hotel am traumhaft schönen Diani Beach und eines der beliebtesten Hotels Kenias. Auf der Seite kenia-urlaub.de wird es näher vorgestellt.



Eine Hotelanlage für große und kleine Wasserratten



Das Southern Palms Beach Resort ist eine in Hufeisenform angelegte Hotelanlage, die sich zum Meer hin öffnet. Neben dem Haupthaus mit Lobby, Rezeption, TV-Ecke, Souvenirshop und Friseur gibt es mehrere drei- bis vierstöckige Zimmertrakte, auf die sich die insgesamt 298 Zimmer verteilen. Im Zentrum der Anlage befindet sich eine lagunenartig angelegte Poollandschaft, die bis zum Strand reicht. Sie unterteilt sich in zwei Süßwasser-Swimmingpools, in die ein Bereich für Kinder integriert ist, sowie einen Jacuzzi. An den Pools und am Strand stehen Liegen, Auflagen und Badetücher kostenlos zur Verfügung. Damit sind die Voraussetzungen für einen gelungenen Badeurlaub geschaffen.



Langeweile ist ein Fremdwort



Bei diesem Angebot ist Langeweile ein Fremdwort. Am Tage sorgt das Animationsteam für Spiel und Spaß, am Abend gibt es Shows und Live-Musik. Die kleinen Gäste im Alter von vier bis zwölf Jahren werden im hoteleigenen Kinderclub unterhalten. Da können sich auch die Eltern mal entspannen und dem süßen Nichtstun frönen.





Das Team von kenia-urlaub.de setzt sich aus Kenia-Spezialisten zusammen, die allesamt auf eigene Afrikareiseerfahrung verweisen können. Sie möchten ihren Kunden individuelle Reiseerlebnisse ermöglichen. Dafür ermitteln sie in einer persönlichen Beratung deren Wünsche und stellen daraus ein passendes Urlaubspaket zusammen.

kenia-urlaub.de

