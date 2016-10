In der LKW Waschhalle das Wohnmobil fit für den Winter machen

(firmenpresse) - Der Sommer ist vorüber und mit ihm – zumindest für einen Großteil der Wohnmobilbesitzer – die Reisezeit. Für viele bedeutet dies, ihr Gefährt nun winterfest zu machen und in einer geeigneten Unterstellmöglichkeit die kalte Jahreszeit unbeschadet überstehen zu lassen. Dazu gehört auch eine gründliche Reinigung innen und außen. Doch wohin zum Waschen? Eine Autowaschanlage ist nicht groß genug für ein Wohnmobil. Abhilfe schafft eine LKW Waschhalle wie etwa die, die sich auf der Seite lkw-waschhalle-hoppegarten.de vorstellt.



Professionelle Pflege für Groß- und Nutzfahrzeuge



Eine LKW Waschhalle hat sich auf die professionelle Pflege von Groß- und Nutzfahrzeugen spezialisiert. Sowohl das Platzangebot der Waschplätze als auch die Ausstattung und Ausrüstung sind auf die Anforderungen derartiger Fahrzeuge zugeschnitten. Das Angebot an Pflegemaßnahmen variiert und richtet sich nach den Wünschen des Fahrzeugbesitzers. Er bestimmt, in welchem Umfang die Reinigung durchgeführt werden soll, die moderne Technik und das speziell geschulte Personal sorgen für das gewünschte Ergebnis.



Sauberes Fahrzeug, saubere Umwelt



Mittlerweile ist bekannt, dass das Fahrzeugwaschen im Freien ein Bußgeld nach sich ziehen kann. Im Raum steht hier die nicht ordnungsgemäße Entsorgung von Abwässern und daraus resultierend eine mögliche Verunreinigung des Grundwassers. In der genannten Waschanlage werden die umweltschutzrechtlichen Anforderungen selbstverständlich erfüllt. Der Wohnmobilbesitzer darf sich über ein sauberes Fahrzeug freuen und hat darüber hinaus etwas für den Umweltschutz getan. So kann das Wohnmobil gut vorbereitet in seinen wohlverdienten Winterschlaf gehen und der Besitzer ohne schlechtes Gewissen auf das nächste Frühjahr warten.





Im Gewerbegebiet Hoppegarten betreibt Alija Butschke seine Waschhalle für Groß- und Nutzfahrzeuge. Von Montag bis Samstag werden hier LKW, Busse, Wohnmobile, Transporter und Pickups einer professionellen Reinigung unterzogen. Jede 5. Wäsche erfolgt kostenlos. Außerdem gibt es ein Würstchen und einen Kaffee gratis pro Wäsche dazu.

LKW Waschhalle Hoppegarten

