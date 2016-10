Mittelbayerische Zeitung: Kommentar von Reinhard Zweigler zum Länderfinanzausgleich

(ots) - Wenn ein ausgebuffter Verhandler wie Horst

Seehofer von sehr harten Verhandlungen spricht, ist das nicht nur

eine Floskel, mit der bewiesen werden soll, wie sehr man sich im

Fingerhakeln mit dem Bund abgerackert hat. Mehrfach standen die

Verhandlungen über den Bund-Länderfinanzausgleich vor dem Scheitern.

Zum Glück waren der politische Druck und der Einigungswille auf

beiden Seiten so groß, dass man sich dennoch zusammenraufte. Gut so.

Dass Seehofer seine "Bayern-Milliarde" bekommt - genau genommen wird

der Freistaat sogar rund 1,3 Milliarden Euro weniger in den Ausgleich

der Länder zahlen müssen - ist zweifellos ein Erfolg. Dabei mag die

bayerische Klage vor dem Verfassungsgericht in Karlsruhe gegen den

bestehenden Finanzausgleich noch am wenigsten zum Ergebnis

beigetragen haben. Eher schon das einmütige, zähe Verhandeln der

Länder. Angesichts dieser Phalanx rückte der Bund mehr Geld heraus.

Er kann es sich dank sprudelnder Einnahmen leisten. Schwieriger wird

da schon die Regelung noch offener Details in einigen

Reformprojekten, auf die der Bund Wert legt, wie etwa die Schaffung

der neuen Infrastrukturgesellschaft.







