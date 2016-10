Rheinische Post: Den Steuerzahler

Vergessen



Kommentar Von Birgit Marschall

(ots) - Wie schafft man die scheinbare Quadratur des

Kreises? Durch die Bund-Länder-Finanzreform sollte kein Land

schlechter gestellt, die Geberländer jedoch spürbar entlastet werden.

Auflösen ließ sich dieses Dilemma nur zulasten eines Dritten, des

Bundes. Der zahlt den Ländern nun eine etwas höhere Summe, als er

eigentlich bereit war zu zahlen. Aber darauf kommt es gar nicht an.

Das eigentliche Problem der gefundenen Lösung ist ein anderes: Sie

verbessert nicht die ineffizienten Strukturen des

Länderfinanzausgleichs, sondern verschlechtert sie sogar. Künftig

werden finanzschwächere Länder noch stärker als bisher am Tropf des

Bundes hängen. Die stärkeren Länder stehlen sich aus der

Verantwortung für sie. Einen Anreiz, sich wirtschaftlich besser

aufzustellen und Transfers effektiver auszugeben, vermittelt die

Reform den schwächeren Ländern nicht. Sie werden schlicht vom Bund

durchgefüttert. Vergessen wurde auch der Steuerzahler. Ihm war in

Aussicht gestellt worden, dass mit dieser Reform auch das Ende des

Solidaritätszuschlags eingeleitet wird. Davon ist im Moment keine

Rede mehr - und die Chancen für ein Soli-Ende ab 2020 haben sich

durch diese Einigung auch nicht gerade verbessert.







