Schwäbische Zeitung: Ein Schritt zu mehr Klarheit - Leitartikel zu Länderfinanzausgleich

(ots) - Es ist schon etwas paradox: Die Länder haben

sich durchgesetzt, und der Bund nimmt die Sache in die Hand. Die

Einigung über den Länderfinanzausgleich bedeutet de facto dessen

Abschaffung. Damit könnte das jahrzehntelange Gerangel zwischen

Geber- und Nehmerländern überwunden werden.



"Wir sind reich, aber nicht blöd", hatte Horst Seehofer einst auf

den kessen Spruch Berlins, "arm aber sexy" zu sein, geantwortet - und

in Karlsruhe Klage gegen den Finanzausgleich eingereicht. Denn

natürlich ärgert es die Geberländer wie Bayern, Hessen und

Baden-Württemberg mächtig, wenn ärmere Länder sich am Ende teilweise

mehr leisten können als sie selbst. Erschwerend hinzu kommt: In den

letzten Jahren haben sich Länder und Kommunen zunehmend als Opfer

einer Politik gesehen, die in Berlin gemacht wird. Man denke nur an

die Kosten der Flüchtlingspolitik.



Doch auch wenn der Umsatzsteuervorwegausgleich wegfällt, bleibt es

im Prinzip dabei, dass die Länder ihren Teil mittragen. Nur dass

jetzt die Umsatzsteuer entsprechend der Finanzkraft vom Bund verteilt

wird. Dadurch haben die Länder zunächst einmal mehr Geld. Dass die

Finanzkraft der Kommunen künftig stärker als bisher zählen soll, ist

für Baden-Württemberg mit seinen vielen reichen Gemeinden ein

Wermutstropfen.



Insgesamt aber haben die Länder sich durchgesetzt. Und es ist

wohltuend, dass man sich ohne Karlsruhe geeinigt hat. Finanzminister

Wolfgang Schäuble blieb am Ende nichts anderes übrig, als den

Ländern, die mit ihrem Modell zuvor eine Phalanx gegen Berlin

geschaffen hatten, nachzugeben. Allerdings geht auch er nicht mit

leeren Händen aus den Verhandlungen, er hat den Ländern einiges mehr

an Zentralismus abverhandelt.



Und die Bürger? Die haben eigentlich nichts davon, ob die Länder

ihre Steuern umverteilen oder der Bund. Sie haben aber etwas davon,



wenn die Verflechtungen einfacher werden und die Zuständigkeiten

klarer verteilt sind. Ein Schritt in diese Richtung wurde gemacht.







